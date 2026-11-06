Impuestos: ajuste por inflación con subas de hasta 30 por ciento

El gobierno bonaerense prevé ajustar los impuestos por inflación el año que viene. Por eso esquivan hablar de aumentos y prefieren referirse a una “actualización”. Pero en términos prácticos, en relación a los valores de los tributos de este año, el ajuste rondará el 30 por ciento.

“La Ley Impositiva 2027 reconoce el esfuerzo de los sectores productivos tanto como de los ciudadanos bonaerenses y no incrementa la presión tributaria; además, da continuidad y consolida la estructura tributaria 2026”, graficó el ministro de Economía, Pablo Lópéz.

Respecto de Ingresos Brutos, el proyecto no modifica alícuotas. Además, se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Respecto de los impuestos patrimoniales, no se prevé un incremento real, pero se ajustarán en un porcentaje similar a la inflación que hacia finales del año rondará un acumulado del 30 por ciento.

Sin cambios en las alícuotas ni en las valuaciones fiscales, los Inmobiliarios (Urbano y Rural) y las Patentes se incrementarán en consonancia con la inflación de 2026. Como ese número no está cerrado y habrá que esperar hasta el último día de diciembre, en el Gobierno evitan dar un porcentaje de aumento, pero se estima que el año cerrará con un incremento de precios del 30%. De esa forma, ése sería el impacto sobre la carga tributaria para las casas, campos, terrenos y vehículos.

Respecto de la Patente, en el Ejecutivo informaron que se mantendrá la modalidad de pago en 10 cuotas, cuyo primer vencimiento operará en el mes de marzo junto al pago anual.

El proyecto de ley Impositiva presentado por el gobierno bonaerense en la Legislatura tampoco prevé revalúos tanto para el Inmobiliario Urbano como el Rural.

En tanto, respecto del Impuesto de Sellos se informó que no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

En el gobierno bonaerense estiman que como no habrá subas de impuestos en términos reales sino que acompañarán el proceso inflacionario, no deberían aparecer objeciones en la Legislatura para darle vía libre a la política tributaria prevista para el año que viene.