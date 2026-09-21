Impuestos: estiman que las industrias trabajan ocho meses para el Estado

Las empresas industriales destinan buena parte del año a cubrir impuestos y cargas previsionales antes de comenzar a generar su propia rentabilidad. Según estiman en el sector tributarista que una compañía puede trabajar hasta mediados de agosto para el Estado por el peso de la carga fiscal.

El tributarista Guillermo Pérez explicó que una empresa que vende 100 y obtiene una utilidad neta de 5 mientras que de impuestos soporta aproximadamente 9 puntos de carga tributaria y previsional. “Sin esa carga, su ganancia podría ser cercana a 14”, afirmó.

A partir de ese cálculo, el especialista sostuvo —en diálogo con Clarín— que “la empresa trabaja desde el 1 de enero hasta mediados de agosto para el Estado y recién después genera su propia rentabilidad”.

Pérez también diferenció la presión tributaria general de la carga efectiva sobre quienes pagan impuestos. Según su estimación, al considerar únicamente la economía formal, “la carga efectiva supera el 50% del PBI”.

Las cifras oficiales utilizan otro criterio. El proyecto de Presupuesto 2026 prevé una presión tributaria nacional del 22,74% del PBI. IARAF la estimó en 20,8%, mientras que el IIEP-UBA calculó para 2025 un 26,9% al sumar los tributos nacionales y provinciales.

El costo de la formalidad también aparece en las mediciones internacionales. La OCDE estimó que la carga tributaria sobre el trabajo en Argentina rondó el 44% del costo laboral en su análisis de 2023, principalmente por las contribuciones a la seguridad social.

Para Pérez, la carga fiscal afecta especialmente a la industria y el comercio. “La industria tiene tres grandes costos: materias primas, salarios y tributos”, sostuvo, y advirtió que esa combinación impacta sobre la rentabilidad, la inversión y la contratación.

El tributarista consideró que una reducción generalizada de impuestos no resulta sencilla en el corto plazo. “Los impuestos podrán bajar cuando crezca el PBI, el gasto público permanezca controlado y aumente la base de contribuyentes”, afirmó.

Su planteo se da mientras la actividad industrial atraviesa un escenario dispar. La producción manufacturera registró en julio una caída interanual del 5%, según el INDEC, en un contexto de cambios en los costos y mayor competencia externa.