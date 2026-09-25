Las iniciativas buscan modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para exigir una contraprestación efectiva por cada tasa y una memoria técnica que justifique su costo.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense presentó dos proyectos de ley para modificar las reglas que regulan el cobro de tasas municipales en los 135 distritos de la Provincia. Las iniciativas fueron impulsadas por el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, y el diputado Pablo Morillo.

Los proyectos plantean que cada tasa municipal tenga como fundamento un servicio efectivo, directo e individualizado y que exista una relación razonable entre el costo de esa prestación y el monto cobrado a los vecinos.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la obligación de que toda creación o modificación de una tasa esté acompañada por una memoria técnica de costos, que debería ser aprobada por el Concejo Deliberante correspondiente. Además, se establece que la falta de prestación efectiva del servicio determinaría la inexigibilidad de la tasa.

Según explicaron desde LLA, la iniciativa busca establecer mayores requisitos de transparencia y limitar el cobro de tributos municipales cuando no exista una contraprestación concreta.

“Los bonaerenses tienen derecho a saber qué servicio están financiando y quién lo presta”, sostuvo Curestis. El senador agregó que el objetivo es que los municipios expliquen qué servicios cobran y cuáles son las prestaciones que brindan a cambio.

Por su parte, Morillo señaló que el proyecto busca establecer que una tasa debe estar vinculada a “un servicio municipal real, directo, individualizado y razonablemente proporcional al costo de la contraprestación”.

La presentación forma parte de una serie de iniciativas que LLA viene impulsando en los municipios bonaerenses. Según informó el espacio, durante el primer semestre del año se presentaron 123 pedidos de baja de tasas municipales, de los cuales 114 continúan en tratamiento en comisiones de los concejos deliberantes. La fuerza aseguró además que en casi el 10% de los municipios se logró la eliminación de tributos que considera abusivos.

La estrategia es coordinada por el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien sostuvo que el espacio busca reducir el peso de los tributos municipales sobre vecinos, comerciantes y productores.

“Seguimos avanzando en quitarle el peso del Estado a los bonaerenses”, afirmó Pareja, quien cuestionó que, según su interpretación, en numerosos municipios existen tasas sin una contraprestación concreta.

Los proyectos deberán ahora avanzar en la Legislatura bonaerense y ser analizados por las comisiones correspondientes antes de llegar eventualmente al recinto.