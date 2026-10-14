Impulsan ciclo de capacitaciones para pymes sobre calidad, energía, IA y ciberseguridad

La Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dieron inicio al Ciclo de Capacitación Competitividad PyME, una iniciativa destinada a brindar herramientas concretas para mejorar los procesos productivos y de gestión de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica local junto con la cartera del Gobierno bonaerense y forma parte de una propuesta de articulación entre el Municipio, organismos provinciales y universidades nacionales para acercar conocimientos especializados al entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

Con el fin de que las empresas puedan incorporar herramientas de gestión, innovación y transformación tecnológica, adaptarse a los desafíos actuales y desarrollar capacidades que contribuyan a mejorar su competitividad, el ciclo contempla cuatro encuentros presenciales sobre gestión de la calidad, transición energética, inteligencia artificial y ciberseguridad industrial.

Las capacitaciones cuentan con el aval académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y buscan acercar conocimientos y herramientas que contribuyan a optimizar procesos, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la eficiencia y fortalecer la continuidad de las actividades productivas.

Según se informó, las clases están organizadas en torno a cuatro ejes: sistemas integrales de gestión de la calidad, gestión y transición energética, inteligencia artificial aplicada a las pymes y ciberseguridad para la industria. Los interesados pueden inscribirse ingresando a https://acortar.link/YfwJDv.

LOS ENCUENTROS DEL CICLO

Centrado en la gestión de la calidad, el primer encuentro se desarrolló hoy en el Parque Industrial I (avenida 520 y Autovía 2, Abasto) y estuvo a cargo de la UTN. Durante la jornada se abordaron los fundamentos de los sistemas de gestión y su aplicación en las empresas, con especial atención a las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). Además, se presentaron los beneficios de integrar estas normas, los procesos de certificación y las herramientas de asistencia técnica y de formación disponibles para pymes.

La segunda capacitación será de gestión y transición energética y tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 10:00 a 12:00 en ACIMCO (55 entre 9 y 10). A cargo de la UNPAZ, se centrará en la gestión eficiente y sustentable de la energía en las empresas. Asimismo, trabajará sobre la matriz energética, la optimización del consumo, la incorporación de energías limpias y tecnologías renovables y las oportunidades que ofrece la transición energética para las PyMEs y presentará líneas de asistencia técnica y capacitación en gestión de la energía.

La siguiente jornada se llamará Inteligencia Artificial para PyMEs y tendrá lugar el miércoles 28 de octubre de 10:00 a 12:00 en UIGLP (47 entre 1 y 115). A cargo de la UNSAM, ofrecerá un panorama práctico sobre las oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito productivo, abordando temas como los agentes inteligentes, los fundamentos del aprendizaje automático (machine learning), el mantenimiento predictivo, la previsión de la demanda y la automatización de procesos y servicios. Asimismo, presentará las líneas de capacitación de Transformación Digital Bonaerense.

Finalmente, el miércoles 4 de noviembre se desarrollará Gestión de la Ciberseguridad para la Industria de 10:00 a 12:00, nuevamente en el Parque Industrial I. A cargo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento local, abordará estrategias para prevenir y responder a incidentes informáticos que puedan afectar la actividad industrial, trabajará sobre riesgos como el ransomware, el phishing y el fraude, la protección de máquinas y sistemas conectados, la gestión de accesos, las copias de seguridad y los planes de contingencia para recuperar la operación ante un incidente, y presentará herramientas de asistencia y capacitación en ciberseguridad para pymes.