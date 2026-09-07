Impulsan identificar rutas sin señal de teléfono para ampliar la cobertura

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial propone crear un sistema provincial para identificar las zonas críticas de conectividad en la red vial bonaerense. La iniciativa busca mejorar la respuesta ante emergencias y aportar información al Enacom para ampliar la cobertura.

La falta de señal de telefonía móvil en distintos tramos de las rutas bonaerenses sigue siendo un inconveniente que atañe a la seguridad. La propuesta es crear un sistema para identificar, relevar y gestionar las denominadas “zonas críticas de conectividad”, para fortalecer la seguridad vial y mejorar la atención de emergencias.

La iniciativa, impulsada por el diputado Fabián Luayza (Nuevos Aires) junto a Viviana Romano, plantea que la Provincia elabore un mapa georreferenciado de los sectores de la red vial donde la cobertura de telefonía móvil sea inexistente o deficiente. Ese relevamiento servirá para establecer prioridades en futuras acciones de mejora.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la ausencia de señal puede convertirse en un factor de riesgo cuando ocurre un siniestro, una emergencia médica o una avería mecánica, ya que dificulta la posibilidad de pedir ayuda de manera inmediata. La propuesta remarca que esta situación adquiere especial relevancia en una provincia con una extensa red vial que conecta ciudades, localidades rurales y corredores productivos.

El relevamiento contemplará variables como la extensión de los tramos sin cobertura, la intensidad del tránsito, la distancia a centros urbanos y servicios de emergencia, las características geográficas y los antecedentes de siniestralidad vial. A partir de esos datos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un listado de corredores prioritarios.