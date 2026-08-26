Incertidumbre en la Aduana: crecen las versiones cruzadas sobre la salida de José Velis

La continuidad de José Andrés Velis al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) se convirtió en el centro de crecientes especulaciones en el entorno oficial.

Mientras algunos medios nacionales señalaron que el funcionario solicitó un permiso laboral de dos semanas otorgado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que desde la Casa Rosada no hay cambios confirmados, otras coberturas periodísticas dieron por hecha su renuncia definitiva al cargo. Aunque aún no hay un reemplazante oficializado, en los pasillos del organismo comenzó a sonar con fuerza el nombre de Andrés Kunisz, actual subdirector de Control Aduanero.

Designado en octubre de 2024 en el marco de una reestructuración orientada a reducir cargos jerárquicos y modernizar el área, Velis cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria interna. A lo largo de su carrera, pasó por sectores operativos clave como el Aeropuerto de Ezeiza, el Puerto de Buenos Aires y la jefatura de los depósitos fiscales de zona norte, además de haber tenido un rol técnico destacado en la implementación del sistema informático María. Ya jubilado al momento de su asunción, su figura también quedó en la mira pública por la evolución de su patrimonio personal y su participación comercial en firmas privadas.

Las versiones sobre su apartamiento —atribuido por distintas fuentes tanto a motivos personales como al desgaste acumulado tras recientes controversias en la Aduana de Ezeiza— se inscriben en una etapa de fricciones políticas internas, donde la figura de Velis aparece vinculada al espacio del asesor presidencial Santiago Caputo.

La incertidumbre sobre su marcha coincide a su vez con fuertes cuestionamientos a la infraestructura de control: un reciente informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó casi 300 deficiencias en el sistema de monitoreo aduanero, con cerca de 200 cámaras fuera de servicio o desalineadas en puntos estratégicos, sumado al reciente rechazo del Ministerio de Seguridad a ceder a la Aduana el acceso directo a los escáneres de Ezeiza