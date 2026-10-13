El Gobierno nacional mantiene el calendario previsto para noviembre, aunque no descarta revisarlo si cambia la fecha de la gira. El canciller Pablo Quirno afirmó que la organización continúa y que la prioridad es la recuperación de León XIV, operado en Roma por un tumor pulmonar.

La incertidumbre sobre la visita del papa León XIV a la Argentina también abrió interrogantes sobre los feriados previstos para noviembre. Por ahora, las tres jornadas establecidas por el Gobierno nacional siguen vigentes, aunque el calendario podría revisarse si la evolución médica del pontífice o una eventual modificación de su gira obligan a cambiar los planes.

El cronograma fue dispuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, que fijó feriados para el 9, 10 y 11 de noviembre en distintos ámbitos del país. La norma continúa vigente y cualquier modificación deberá formalizarse mediante el instrumento legal correspondiente.

La preocupación surgió luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV en Roma. Según informaron medios internacionales a partir de datos del Vaticano, la operación se realizó con éxito y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma. Los médicos deberán evaluar los resultados de los estudios posteriores para determinar los pasos a seguir.

Quirno: “La prioridad es el estado de salud del Papa”

El canciller Pablo Quirno se refirió a la situación del pontífice y aseguró que el Gobierno sigue de cerca su evolución. En una entrevista con Radio Rivadavia, sostuvo que la prioridad es la salud de León XIV y que las decisiones sobre el viaje dependerán de las autoridades del Vaticano.

“Siempre hay que esperar y, como decís, obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”, expresó al ser consultado sobre cuándo se definirá la visita.

El funcionario señaló que, antes de la intervención, la intención del pontífice era realizar el viaje, esperado por la Iglesia y por numerosos fieles argentinos. Sin embargo, remarcó que será necesario aguardar su recuperación y las decisiones finales del Vaticano.

“Nosotros, obviamente, a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, agregó.

Pese a la incertidumbre, Quirno confirmó que los preparativos continúan. Según explicó, el Gobierno mantuvo reuniones con representantes del Vaticano para avanzar en cuestiones organizativas y recibió nuevas indicaciones de la Nunciatura Apostólica.

“Todos trabajamos para que la visita suceda”, afirmó. También sostuvo que, si finalmente el viaje debiera postergarse por razones de salud, la Argentina seguirá dispuesta a recibir al pontífice.

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre

Mientras se aguarda una definición sobre la gira, el cronograma oficial contempla tres jornadas no laborables distribuidas según el alcance territorial establecido en el decreto.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La disposición se adoptó para facilitar la organización de los actos, los operativos de seguridad y los desplazamientos previstos durante la visita papal.

Por el momento, no se anunció ninguna modificación. La definición dependerá de la evolución de León XIV y de las decisiones que adopte el Vaticano sobre el viaje previsto para noviembre.