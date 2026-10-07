Industriales bonaerenses con un crítico diagnóstico

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) celebrará hoy el Día de la Industria con una jornada especial en la que abordarán temas de interés con sindicalistas del territorio, preocupados por la situación que atraviesan en la era Javier Milei.

El evento se producirá en la localidad de Quilmes y se discutirán problemáticas en un “Panel Producir en Argentina: competitividad, empresa y realidad”.

En ese ámbito, darán su diagnóstico crítico sobre problemáticas propias de la actividad, que hoy sufre la aparición de productos extranjeros sin ningún tipo de arancel. Una situación que los lleva a competir, y perder, sin igualdad de condiciones. Lo que deriva en cierres y desempleo. También, piden que la gestión Axel Kicillof baje su presión impositiva, que complica sus números.

Alejandro Gentile, empresario de Techint, quien está al frente de la Uipba, busca terminar con los tributos más pesados de la Provincia. Y ya motorizó el reclamo a cada integrante del gabinete con el que pudo conversar.

El tema empleo

La CGT de la Provincia comparte el diagnóstico y ya hubo contactos con los empresarios para tratar de proteger fuentes de empleo.

Sobre todo, en el terreno en el que más fábricas industriales tiene el país. Todavía es una incógnita en que puede derivar estas conversaciones. Pero lo cierto es que hoy no están alejados, al contrario.

Por otro lado, esta agrupación de ejecutivos que tiene a persona de Rocca habló a través de un documento de la caída de la actividad industrial: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense perdió 30.748 puestos de trabajo registrados. La caída fue del 5,7%.

En la comparación entre el último trimestre de 2024 y el de 2025, el sector registró 18.222 puestos menos, una reducción del 3,5%. Al cierre de ese período, el empleo industrial privado bonaerense alcanzaba los 509.739 puestos.

Con otro dato preocupante para este colectivo: en la comparación interanual de fines de 2025, la única rama del cuadro sectorial que aumentó su cantidad de puestos fue la de productos de petróleo.

Los otros rubros que sufrieron fueron, entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, el área textil, que registró 2.570 puestos menos. En calzado y productos de cuero, la reducción fue de 2.150 empleos.

También hubo retrocesos en otras ramas: la fabricación de otros productos de metal perdió 2.142 puestos.

Mientras que caucho y plástico registró una disminución de 1.917. Las confecciones, por su parte, cerraron esa comparación con 937 empleos menos.