Inflación: advierten que el Gobierno llegaría a las elecciones de 2027 con un piso mensual cercano al 2%

La desaceleración de los precios continúa consolidándose como uno de los principales retos para la administración de Javier Milei. De acuerdo con proyecciones recientes de JP Morgan, la Argentina podría llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con una inflación que aún rondará el 2% mensual, lo que aleja la meta oficial de llevar el índice por debajo del 1%.

El diagnóstico del banco internacional cuenta con el respaldo de diversos análisis del mercado privado, que coinciden en señalar que el ritmo inflacionario no experimentará una reducción profunda en el corto plazo.

El informe elaborado por los economistas del JP Morgan, Lucila Barbeito y Diego Pereira, detalla que la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 se ubicó en el 26,3%, superando el 24,8% registrado en el mismo tramo del año anterior. Para el cierre de este período, la entidad estima que los precios escalarán a un promedio mensual del 1,9% tanto en noviembre como en diciembre.

Bajo esta dinámica, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) coronará 2026 con una variación interanual cercana al 31%, una cifra apenas por debajo del 31,5% del año previo. Esta rigidez refleja las dificultades estructurales para profundizar la desaceleración de los precios.

Las perspectivas para 2027 muestran una tendencia similar. Durante el primer trimestre, JP Morgan calcula que la inflación mensual promediará el 1,8%, motorizada por factores estacionales, los precios de los alimentos, las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño y los ajustes tarifarios en los servicios públicos.

Hacia la segunda mitad del año, con la proximidad de los comicios presidenciales, el promedio mensual se ubicaría nuevamente en el 1,9%. Los analistas advierten que la volatilidad electoral y las mayores tensiones cambiarias podrían detonar incrementos adicionales en los bienes vinculados al tipo de cambio.

Diversas firmas locales y extranjeras coinciden en el diagnóstico sobre la rigidez inflacionaria:

Fundación Capital: Estima que 2026 cerrará en torno al 31% y subraya que la desaceleración futura deberá cimentarse sobre bases sólidas, como el equilibrio fiscal y una prudente política monetaria, evitando soluciones artificiales.

Econviews: Proyectó un avance del 1,8% para noviembre, detectando subas en alimentos, transporte, electricidad, agua, medicina prepaga e internet.

Invecq: Ubicó su promedio móvil de cuatro semanas en el 2,2%, proyectando un cierre anual del 31,2%. La consultora advirtió sobre el comportamiento del rubro cárnico, cuyas comparaciones interanuales y estacionales vuelven a sumar presión.

Salarios y consumo: los otros puntos críticos

La meseta inflacionaria en torno al 2% mensual impacta de lleno en la recuperación del poder adquisitivo. Los datos de septiembre reflejan que los salarios de los trabajadores privados registrados crecieron un 1,9%, igualando la suba de precios de ese mes. Según un relevamiento de LCG, los ingresos reales se mantuvieron un 0,8% por debajo de diciembre de 2025 y un 2,3% por debajo de noviembre de 2023.

En simultáneo, la actividad económica continúa mostrando signos de debilidad. Aunque el Banco Comafi estimó un repunte mensual desestacionalizado del 1,85% en septiembre, con un octubre de variación casi nula, el nivel general no habría evitado que el país atravesara una recesión técnica durante el tercer trimestre, limitando las posibilidades de una reactivación firme del consumo interno.

De este modo, el desafío crítico para el Gobierno no radicará únicamente en estabilizar el índice de precios cerca del piso del 2%, sino en blindar la economía frente a las tensiones políticas para evitar sobresaltos cambiarios que vuelvan a acelerar la inflación en plena carrera hacia las urnas.