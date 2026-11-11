Inflación de octubre: el Indec difundirá el dato y las consultoras adelantan la estimación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre y las proyecciones privadas anticipan que la inflación se habría mantenido en niveles similares a los de septiembre, cuando fue del 1,9%. Los relevamientos de las principales consultoras económicas ubican la variación mensual entre el 1,8% y el 2,1%, en un escenario en el que los alimentos, los combustibles y algunos servicios continúan presionando sobre los precios.

Las estimaciones coinciden en que la desaceleración inflacionaria encuentra dificultades para profundizarse. Después del 1,7% registrado en agosto y del 1,9% de septiembre, el índice se mantendría cerca del 2% mensual. Entre los factores que explican ese comportamiento aparecen los aumentos de verduras, frutas, transporte, medicina y combustibles, aunque algunos rubros, como vivienda, habrían contribuido a moderar el resultado.

Entre las proyecciones más bajas, Equilibra y la Fundación Libertad y Progreso calcularon una inflación del 1,8%. Esta última consultora estimó que el IPC acumularía un incremento del 25,9% en los primeros diez meses del año y del 32,7% interanual. Según su relevamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,1%, mientras que transporte habría registrado una suba del 2,7% y medicina, del 3%.

Por su parte, LCG también proyectó un 1,8%, aunque advirtió que los alimentos continuaron por encima del promedio. Econviews, C&T Asesores Económicos, FMyA y el banco JP Morgan ubicaron sus estimaciones en el 1,9%, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior. En tanto, Empiria y Analytica calcularon una variación del 2%, mientras que EcoGo presentó la proyección más elevada, con un 2,1%.

Uno de los factores que volvió a tener incidencia fue el comportamiento de los precios estacionales. En particular, las verduras registraron aumentos importantes durante octubre. C&T relevó una suba del 7% en ese rubro y del 4% en frutas, mientras que Equilibra calculó un incremento del 5,4% en verduras. También se observaron presiones en combustibles, transporte y algunos servicios regulados.

Las consultoras, además, coincidieron en que no se espera una baja pronunciada de la inflación en los últimos meses de 2026. Algunas proyectan que noviembre podría mostrar una variación levemente inferior, aunque diciembre podría volver a presentar presiones por cuestiones estacionales, el turismo y eventuales aumentos de la carne y los combustibles.

En cuanto a las proyecciones anuales, C&T estimó que la inflación de 2026 cerrará cerca del 30%, mientras que EcoGo calculó un 30,6%. De todos modos, el dato oficial que difundirá el Indec permitirá confirmar si octubre logró perforar el registro de septiembre o si la inflación volvió a mantenerse en torno al 2% mensual.b