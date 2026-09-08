Activan inscripción a Becas Progresar: qué jóvenes estudiantes podrían recibir $35000 por mes

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, habilitó la inscripción a las Becas Progresar, uno de los principales programas de asistencia destinados a estudiantes y jóvenes que buscan completar sus estudios o capacitarse. La prestación contempla un pago mensual de $35.000, por lo que, considerando las 12 cuotas, el beneficio puede alcanzar los $420.000 anuales.

El programa cuenta con distintas líneas de acuerdo con el nivel educativo o tipo de formación, por lo que los límites de edad y las condiciones varían según cada caso.

Para la línea destinada a completar la educación obligatoria, pueden postularse jóvenes de 16 a 24 años. En el caso de los estudios superiores, los ingresantes pueden acceder entre los 17 y 24 años, mientras que para los estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30 años.

También existe una línea de formación profesional, destinada a personas de entre 18 y 24 años. Para quienes no tienen empleo formal, el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años.

Además de cumplir con la edad correspondiente a cada línea, los postulantes deben reunir una serie de condiciones.

Ser argentino nativo o naturalizado.

En los casos correspondientes, acreditar al menos dos años de residencia en el país.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Cumplir con el límite de edad establecido para la línea elegida.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, para algunas líneas es necesario acreditar la condición de alumno regular y cumplir con las exigencias académicas establecidas por el programa.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios

El monto establecido para las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. Si se cobran las 12 cuotas correspondientes, el monto acumulado llega a $420.000 durante el año.

Sin embargo, existe una particularidad para quienes ingresan por primera vez. En esos casos, inicialmente se deposita el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica correspondiente.

De esta manera, el esquema busca vincular el acompañamiento económico con la continuidad de los estudios. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su liquidación de manera virtual utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma correspondiente, deben ingresar a la sección de consultas para verificar si existe un pago asignado para el mes en curso. El Gobierno también recordó que la inscripción al programa es gratuita y que la gestión debe realizarse de manera personal, sin necesidad de intermediarios.