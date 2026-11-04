Inseguridad: proponen implementar el sistema Ojos en Alerta en La Plata, el sistema que ya funciona en 103 municipios

El concejal de La Plata y director ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, impulsa la implementación de Ojos en Alerta, un sistema de prevención del delito que conecta a vecinos, comerciantes e instituciones con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal a través de WhatsApp. La iniciativa, presentada en el Concejo Deliberante, establece una adhesión voluntaria y gratuita, con capacitación previa para los participantes.

El programa nació en San Miguel en 2016 y, según datos difundidos en marzo de 2026, ya funcionaba en 103 municipios argentinos y contaba con más de un millón de usuarios. Entre los distritos bonaerenses que incorporaron la herramienta se encuentran San Isidro, Tres de Febrero, Pergamino, Pinamar, Mar Chiquita, Magdalena y Necochea.

En San Miguel, las estadísticas municipales muestran que entre 2016 y 2024 los robos de automotores pasaron de 291 a 95 casos, una reducción del 67,4%, mientras que los robos de motocicletas bajaron de 335 a 85, un 74,6%. Los homicidios descendieron de 13 a 7. Aunque estos resultados corresponden al período de funcionamiento del programa, no permiten atribuirle por sí solo la reducción del delito.

Los vecinos capacitados podrán enviar mensajes, fotografías, audios, videos y ubicaciones en tiempo real para advertir sobre situaciones sospechosas, delitos o emergencias. Los operadores municipales evaluarán las alertas y coordinarán las intervenciones necesarias con la Policía bonaerense, el SAME, Bomberos o Defensa Civil.

“Es una herramienta poderosísima para prevenir delitos”, afirmó Allan, quien destacó la importancia de incorporar la participación ciudadana a las políticas de seguridad. El concejal explicó que la capacitación permitirá establecer qué situaciones deben comunicarse y cómo hacerlo para evitar alertas innecesarias.

Como referencia, señaló que San Isidro alcanzó los 35.000 vecinos adheridos y estimó que una participación proporcional en La Plata representaría aproximadamente 80.000 usuarios. Se trata de una proyección planteada por el edil y no de una meta establecida en el proyecto.

“En San Isidro, que está dando muchísimos resultados, muchísimos delitos que se previenen… hay enrolados 35.000 vecinos, que es lo equivalente proporcionalmente a que en La Plata 80.000 vecinos sean una herramienta más de seguridad”, sostuvo.

La Plata ya había iniciado gestiones para incorporar Ojos en Alerta. En 2023, durante la gestión de Julio Garro, se aprobó mediante el Decreto 2501/23 el pliego de la Licitación Privada 95/23, vinculada al soporte del programa. En septiembre de ese año, el Municipio firmó un convenio con San Miguel, aunque el sistema no llegó a implementarse de manera definitiva.

La nueva propuesta busca establecer un marco normativo para su funcionamiento y facultar al Ejecutivo municipal a reglamentar la herramienta, organizar las capacitaciones y coordinar los recursos necesarios.

“Queda en cabeza de la Secretaría de Seguridad la regulación y la puesta en marcha de esto. Nosotros lo que le damos es un marco normativo, una autorización al municipio, es un andamiaje jurídico que le permite al municipio hacerlo”, explicó Allan.

El proyecto también establece que el Municipio deberá presentar informes anuales al Concejo Deliberante con la cantidad de usuarios registrados, alertas recibidas, derivaciones realizadas y tiempos promedio de respuesta, sin divulgar datos personales.

La iniciativa plantea incorporar Ojos en Alerta como complemento del 911 y de los dispositivos de seguridad existentes, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los vecinos y las autoridades y mejorar la prevención en los barrios de La Plata.