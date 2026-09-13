Insisten con frenar el uso de celulares en las cárceles

Ante la nueva “detención” de un interno de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín que amenazaba a una familia de esa ciudad, el senador Pablo Petrecca, reclamó por la sanción de un proyecto de ley de su autoría, presentado hace varios meses para regular el uso de celulares en las cárceles.

También cuestionó la inacción del gobernador Axel Kicillok ante la problemática. “Es un flagelo que padecen cada vez más bonaerenses, y mientras esperamos que avance nuestro proyecto de ley, vemos que en esta problemática también el gobernador decide mirar para el costado”, dijo.

El proyecto del senador del PRO apunta a ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles en los centros de detención.