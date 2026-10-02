Instalan nuevos radares de velocidad en la Ruta Provincial 51

Personal especializado comenzó con la instalación de nuevos equipos cinemómetros, conocidos como radares, sobre la Ruta Provincial N° 51, con el objetivo de reforzar el control de velocidad en tramos considerados de alto riesgo y favorecer el cumplimiento de las normas viales vigentes.

De acuerdo con la información oficial, uno de los dispositivos está ubicado en las inmediaciones del acceso a Castilla, aproximadamente a la altura del kilómetro 140. El segundo equipo se instala cerca del ingreso a Rawson, en torno al kilómetro 147.

La Ruta Provincial N° 51 registra un importante caudal vehicular, principalmente de transporte de cargas y vehículos de larga distancia que conectan distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, los vecinos y conductores que circulan habitualmente por la zona habían reclamado mayores medidas de prevención debido a la peligrosidad de algunos cruces y accesos a las comunidades cercanas.

Con la puesta en funcionamiento de los radares, las autoridades buscan fiscalizar el respeto de las velocidades máximas permitidas y generar conciencia sobre la importancia de mantener una conducción prudente.

La medida apunta a proteger tanto a los habitantes locales que ingresan y salen de los pueblos como a los transeúntes y conductores que circulan ocasionalmente por esos sectores.