INTA analiza nuevas estrategias para mejorar el control de malezas y evaluar su persistencia

Las malezas representan un desafío cambiante para la producción agropecuaria, por lo que especialistas del INTA desarrollaron distintos ensayos para evaluar estrategias de manejo, analizar la evolución del control en el tiempo y estudiar el comportamiento físico de mezclas de herbicidas bajo condiciones determinadas. Los trabajos incluyeron estudios sobre sorgo de Alepo, rama negra y cardo con resistencia múltiple, además de pruebas de compatibilidad de formulaciones comerciales.

Uno de los ensayos estuvo enfocado en el control químico de plantas de sorgo de Alepo de unos 90 centímetros de altura y con panojas visibles, una situación considerada exigente para las estrategias de manejo.

El trabajo fue realizado por Alejandro Brunori y Pablo Belluccini, de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA, junto con Enrique Osso y Juan Segundo Brocca, de Sumitomo Chemical Argentina. Las aplicaciones se efectuaron el 12 de noviembre de 2025.

A los siete días, la mezcla formulada de epyrifenacil y cletodim alcanzó un control del 100%, mientras que la combinación de ambos productos aplicados por separado llegó al 93%. A los 15 días, la alternativa que incorporó ambos compuestos mantuvo el 100% de control.

Sin embargo, a los 30 días los porcentajes disminuyeron hasta el 80% y 78%, respectivamente. Los resultados permitieron observar que el efecto inicial de una aplicación no necesariamente refleja su comportamiento posterior, por lo que el seguimiento resulta determinante para establecer si el control se mantiene.

Belluccini y Brunori también realizaron un ensayo sobre rama negra (Conyza sumatrensis) elongada, en el que se analizaron distintas alternativas de tratamiento.

A los 21 días, las mezclas que contenían herbicidas de contacto mostraron las respuestas más rápidas, con niveles de control de entre 78% y 84%. No obstante, a los 50 días se detectó rebrote en esas alternativas.

Por otro lado, los tratamientos con halauxifen y 2,4-D aplicados de manera individual alcanzaron un 97% de control final y fueron los únicos que no evidenciaron recuperación de las plantas durante la evaluación.

De esta manera, la comparación entre las distintas instancias de medición permitió diferenciar el efecto temprano de la persistencia del tratamiento, un aspecto relevante frente a malezas capaces de retomar su crecimiento.

Otro de los estudios se llevó adelante en Isla Verde, Córdoba, sobre una población de cardo (Carduus acanthoides) con resistencia múltiple a glifosato y 2,4-D. La investigación estuvo a cargo de Belluccini y Brunori.

En este caso se compararon 14 tratamientos herbicidas y un testigo sin aplicación, con cuatro repeticiones. Las evaluaciones mostraron diferencias entre las respuestas registradas inicialmente y aquellas obtenidas a mayor plazo.

Los herbicidas de contacto analizados no lograron un control final completo. El seguimiento realizado hasta los 60 días permitió distinguir entre los tratamientos que habían producido un buen efecto inicial y aquellos capaces de conservar ese nivel de control con el paso del tiempo.

La investigación incluyó además un trabajo destinado a estudiar la compatibilidad física de cuatro formulaciones comerciales de pyroxasulfone bajo distintas condiciones de aplicación. En este ensayo participaron Brunori, Carolina Martino, Mara Pavan y Guiliana Nardi, de Sumit Agro Argentina.

Los especialistas evaluaron diferentes combinaciones, teniendo en cuenta variables como el volumen de aplicación y la calidad del agua. Los resultados indicaron que la formulación, las características del agua, el volumen utilizado y el producto con el que se combina pueden modificar el comportamiento físico de una mezcla.

Se trata de ensayos realizados a pequeña escala que permiten caracterizar las condiciones analizadas, aunque no sustituyen las verificaciones operativas ni las recomendaciones de uso establecidas para cada producto.

En conjunto, los trabajos desarrollados parten de diferentes objetivos, pero coinciden en la necesidad de observar y medir la evolución de las respuestas en lugar de tomar una única evaluación como resultado definitivo.

La aparición y expansión de poblaciones resistentes, las particularidades de cada maleza y la utilización de mezclas de productos plantean la necesidad de contar con información generada bajo condiciones locales.

En este sentido, los resultados de los ensayos aportan elementos para la toma de decisiones, que deben complementarse con el monitoreo de cada lote, las condiciones ambientales, las características de las poblaciones presentes y las recomendaciones técnicas y de marbete vigentes.