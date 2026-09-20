Intendente del PRO contra un ministro bonaerense

En el municipio de Zárate están en llamas contra un ministro de Axel Kicillof. El nudo del conflicto es que, según señalan en el distrito, la Provincia se está adjudicando una serie de obras de pavimentación que en realidad van a ser ejecutadas con fondos propios.

En Zárate gobierna Marcelo Matzkin (PRO). El alcalde utilizó sus redes sociales para descargar su ira contra el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, que busca ser candidato a gobernador. Dijo que la obra en cuestión fue licitada, contratada y pagada con fondos coparticipables del municipio.

Todo arrancó cuando Katopodis junto a militantes y autoridades del PJ local celebraron como propias las obras de pavimentación en el populoso barrio “Juana María” de ese distrito.

pelea por los fondos

“¿En serio van a hacer política así?”, disparó Matzkin en su cuenta de Instagram. El jefe comunal recordó que los fondos surgieron a partir de una ley gestionada originalmente por el ex diputado Matías Ranzini, hoy en el directorio del Bapro por la oposición, para asignar fondos específicos al distrito.

Tanto Matzkin como Ranzini reportan en el PRO al esquema plítico del diputado nacional Cristian Ritondo.

“Primero, esa obra la licita el municipio con fondos que provienen de ley provincial gestionado por Matías Ranzini durante su mandato como diputado provincial. Son fondos ya asignados a Zárate. La que contrata es la municipalidad y la que paga es la municipalidad”, remarcó el intendente, adjuntando el enlace al portal de compras públicas locales como para aclarar las cosas.

“Nadie de Provincia ni Matilla se acordó de Juana María para hacer esa obra. Esas cuadras las elegimos nosotros, en persona para reparar el desastre que hicieron con el asfalto electoral”, arremetió contra los referentes del peronismo local alineados con el kicillofismo.

TOMADA DE PELO

Leando Matilla es el presidente del PJ de Zárate. Hay quienes dicen que intentaría ser candidato a intendente el año que viene.

“Que no nos tome el pelo la gente que gobernó el distrito durante años y lo dejó en el estado que lo hizo”, acotó el jefe comunal.

“El peronismo nos gobernó en la ciudad durante años. Ahora lo hace el PRO porque es lo que eligió democráticamente la gente y lo hacemos con hechos, obras y más seguridad y prevención”, concluyó.