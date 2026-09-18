Intendentes en búsqueda del enroque: 80 de los 135 no podrán ser reelectos en la Provincia

La discusión por la continuidad de los intendentes bonaerenses vuelve a ocupar el centro de la agenda política provincial. 80 jefes comunales no podrían presentarse nuevamente en las elecciones de 2027 si se mantiene vigente el actual esquema de límites a las reelecciones, como por ejemplo lo que sucede en Berisso y Ensenada. Otros 44 estarían habilitados y 11 aparecen dentro de una zona de interpretación jurídica.

El marco legal está establecido por el artículo 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La normativa fue modificada inicialmente en 2016 mediante la Ley 14.836 y luego en 2021 por la Ley 15.315. El esquema permite una reelección consecutiva y establece que, una vez cumplidos dos períodos, debe transcurrir un mandato antes de volver a competir por el mismo cargo. La propia Junta Electoral bonaerense mantiene actualmente esa interpretación en sus requisitos para candidatos.

Uno de los puntos centrales de la reforma de 2021 fue modificar cómo se computaban los mandatos. La normativa estableció disposiciones transitorias para considerar determinados períodos iniciados en 2017 y 2019 como primer mandato, mientras que también precisó que quienes hubieran asumido un segundo período quedan alcanzados por la prohibición aunque lo hayan ejercido de manera parcial.

Entre los intendentes que, de acuerdo con el relevamiento, quedarían impedidos de competir aparecen varios jefes comunales de larga trayectoria. En la Primera Sección figuran, entre otros, Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Zamora (Tigre), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Sebastián Abella (Campana), Federico Achával (Pilar) y Mariel Fernández (Moreno).

También están alcanzados Fernando Espinoza en La Matanza, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mariano Cascallares en Almirante Brown, Mario Secco en Ensenada, Fabián Cagliardi en Berisso, Mayra Mendoza en Quilmes, Andrés Watson en Florencio Varela y Fernando Gray en Esteban Echeverría, entre otros intendentes de la Tercera Sección.

En la Quinta Sección, el listado incluye a Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Miguel Lunghi (Tandil), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Héctor Olivera (Tordillo), Francisco Echarren (Castelli), Esteban Reino (Balcarce), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Carlos Santoro (General Madariaga), Arturo Rojas (Necochea) y Gustavo Barrera (Villa Gesell), entre otros.

El informe también identifica 11 casos en una zona jurídicamente gris. Se trata de intendentes que gobernaron durante el período 2019-2023 sin haber sido electos para ese cargo y que posteriormente ganaron las elecciones de 2023. La discusión surge porque distintas disposiciones legales utilizan criterios diferentes para determinar cuándo comienza a computarse el mandato.

En estos casos todavía no existe un pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense que resuelva la cuestión. La definición podría quedar en manos de la Junta Electoral al momento de oficializar las listas de 2027 y, eventualmente, de la Justicia.