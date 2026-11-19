El Foro de Intendentes del radicalismo bonaerense se reunió ayer en La Plata, mantuvo contactos con legisladores bonaerense a quienes pidió que empujen en la Legislatura que el fondo para seguridad que se proyecto en el Presupuesto que envió Axel Kicillof sea de libre disponibilidad.

El organismo venía cruzado de una fuerte disputa interna que había frustrado hace algunas semanas una nueva conducción. Tras una votación en la que los dos sectores empataron en 13 y una abstención –la del rojense Román Bouvier–, en las últimas horas acordaron la conformación de un grupo negociador para intentar llegar a una solución consensuada.

Ayer, finalmente se acordó la conformación de una mesa ejecutiva integrada por los abadistas Esteban Reino (Balcarce), Érica Revilla (General Arenales) y Emilio Cordonnier (Ayacucho). Se suman Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Magdalena) y Maximiliano Suescun (Rauch).

En un tramo de la reunión, los intendentes se reunieron con integrantes de los dos bloques del radicalismo de Diputados que lideran Diego Garciarena y Valentín Miranda, respectivamente.

En ese contexto, insistieron en que impulsen en el debate por el Presupuesto 2027 que el fondo para municipios que se proyecta crear sea de libre disponibilidad.

El debate por los recursos afectados para las comunas se llevó buena parte de este año hasta que el Senado, en su última sesión, aprobó que los recursos sean de uso libre para los municipios, la mayoría asfixiados por la caída de la recaudación propia y de los giros por coparticipación, en un contexto de recesión económica.

Además de ese planteo, los intendentes insistieron en una serie de deudas que la Provincia mantienen con los municipios, generadas, entre otros organismos, por el IOMA.

De la actividad participó el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, y hubo una charla sobre economía a cargo de Martín Tetaz.