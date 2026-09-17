Interna en el Gobierno por los cambios en Discapacidad

La interna del oficialismo quedó expuesta tras el envío —por parte del Poder Ejecutivo— del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, que incluyó un capítulo sobre discapacidad que contradice las negociaciones que La Libertad Avanza mantenía con bloques aliados para modificar el régimen de emergencia vigente.

El texto oficial propone cambios en las pensiones y prestaciones. Entre otras modificaciones, retoma el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva, elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa y establece la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal.

También plantea reemplazar el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas por valores que podrían ser fijados por obras sociales, prepagas y provincias, con actualizaciones trimestrales a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad y sin un mecanismo automático atado a la inflación.

El capítulo generó sorpresa entre los diputados oficialistas que participaban de las negociaciones con el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. Según fuentes citadas por medios nacionales, varios legisladores aseguraron que desconocían el contenido del texto enviado por el Ejecutivo. Entre las versiones que circularon también apareció el nombre del titular de Diputados, Martín Menem, señalado como uno de los dirigentes que no habría conocido los cambios.

La discusión derivó en acusaciones cruzadas dentro de la Casa Rosada. Algunos sectores apuntaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica, mientras que otros señalaron al Ministerio de Economía, encargado de la elaboración del Presupuesto. En la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, no hubo explicaciones públicas sobre la controversia.

El propio oficialismo buscó relativizar el alcance del capítulo y aseguró que el texto no será aprobado tal como fue enviado. “Así como está no sale”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza, que anticiparon que se intentará incorporar al Presupuesto el proyecto que se venía negociando con los bloques dialoguistas.

Mientras tanto, el debate sobre la emergencia en discapacidad continuará en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca avanzar con un dictamen antes de fin de mes y tratar el proyecto antes del Presupuesto, lo que podría obligar posteriormente a modificar las partidas previstas para el área en el proyecto de gastos de 2027.