Ituzaingó: comienzan las tareas de limpieza y reacondicionamiento del Arroyo Quiroga

En Ituzaingó, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense inició los trabajos de limpieza y reacondicionamiento del Arroyo Quiroga, en el tramo comprendido entre la Autopista del Buen Ayre y el Río Reconquista. La intervención se realiza mediante el esquema provincial de “Horas Máquina”.

Las tareas incluyen la limpieza del espejo de agua, la remoción de plantas acuáticas y embancamientos, el control de la vegetación de las márgenes y el retiro y acopio de materiales. Para llevar adelante los trabajos se utilizan un camión tatú, una excavadora de brazo corto, una pala cargadora frontal y una retropala.

El sistema de “Horas Máquina” permite ejecutar tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hidráulica en distintos puntos de la provincia. A través de contrataciones de maquinaria especializada, se realizan trabajos de saneamiento de cursos de agua, remoción de sedimentos, perfilado de taludes, recomposición de terraplenes y desobstrucción de alcantarillas, entre otras intervenciones destinadas a favorecer el escurrimiento y prevenir anegamientos.

El mecanismo funciona mediante licitaciones que establecen una determinada cantidad de horas de trabajo para distintos tipos de equipos en cada zona hidráulica bonaerense. De esta manera, la Subsecretaría de Recursos Hídricos dispone de excavadoras de brazo corto y largo, retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones para responder a las necesidades de cada región.

Las intervenciones se definen a partir de solicitudes de los municipios. Luego, los equipos técnicos de las Direcciones de Hidráulica evalúan la necesidad de los trabajos, su alcance y la maquinaria requerida según las características de cada curso de agua.