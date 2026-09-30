Japón abrió su mercado a la carne vacuna argentina tras dos décadas de negociaciones

El Gobierno nacional anunció este miércoles que Japón habilitó el ingreso de carne vacuna argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación, una medida que amplía las posibilidades de exportación hacia uno de los mercados más exigentes del mundo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que se trata de un “acuerdo histórico” alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024. Según explicó, ambos países acordaron los requisitos sanitarios necesarios para el ingreso de carne bovina argentina.

“Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina”, señaló Caputo al comunicar la novedad. El ministro remarcó además que Japón importa carne bovina de alta calidad por más de US$3.000 millones anuales.

La apertura representa un cambio relevante para la producción ganadera argentina, ya que hasta ahora el acceso japonés estaba limitado a carne proveniente de la Patagonia, debido a las condiciones sanitarias diferenciadas de esa región. Con la nueva habilitación, podrán ingresar productos provenientes del resto del país, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.

El proceso se enmarca en las gestiones retomadas por Argentina en 2024 y en el trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa y la Cancillería. En febrero de este año, el Comité de Sanidad Animal de Japón había concluido que el riesgo de introducción de fiebre aftosa a través de carne bovina deshuesada del norte argentino sería extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.

Para Caputo, la apertura genera nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. “También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, sostuvo el ministro, al remarcar que el acceso a nuevos destinos puede ampliar la inserción internacional del sector.