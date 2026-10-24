Javier Milei admitió que la inflación “está bajando más lento” y respaldó a Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei brindó este sábado una amplia entrevista radial en Radio Mitre donde dejó fuertes definiciones sobre la política nacional, la situación económica, la relación con sus ministros y un duro ataque dirigido al mandatario español Pedro Sánchez, en el marco del escenario internacional.

“Solo un imbécil cree que fui a buscar una foto. Yo no pienso en esos términos, no hago política de la forma tradicional. España está en un momento bisagra y todos los desmanes habidos y por haber, qué puede hacer un tiranuelo lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez, él y todos los delincuentes que lo rodean. Sánchez es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea”, disparó el Presidente de la Nación.

Asimismo, Milei se metió de lleno en las elecciones que tendrá Brasil este domingo y explicó la importancia de que Lula da Silva sea derrotado en las urnas. “Un triunfo de Flavio Bolsonaro mañana va a indicar que la apertura de la agenda liberal en el Mercosur se va a profundizar. Yo fijo la visión, el rumbo hacia donde vamos con mi condición de liberal libertario que dice que no se puede violar la vida, la propiedad y no se puede mentir”, destacó.

En el plano local, el jefe de Estado argentino apuntó contra el kirchnerismo: “No veo a los argentinos votando para atrás. No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia. En este país el kirchnerismo hizo un daño cultural enorme y por eso es tan importante derrotarlo en las urnas el año próximo”.

En esa línea, al ser consultado sobre el respeto a la libertad de prensa y los antecedentes políticos en el país, afirmó: “Nunca apreté a periodistas, no les mandé la AFIP, mientras otros gobiernos tienen la experiencia de haber matado a un fiscal”.

Por otro lado, al abordar los rumores sobre disputas internas en el oficialismo, sostuvo que Patricia Bullrich es “un soldado de este gobierno” y rechazó especular sobre futuras candidaturas: “No discuto ese tema todavía. No es el momento”.

En el tramo final de la entrevista, Milei se refirió al momento que atraviesa la actividad económica y la dinámica de los precios en el país. “La economía se desaceleró en la Argentina y la inflación está bajando más lento. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos”, reconoció con prudencia sobre los indicadores actuales.