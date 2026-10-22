Javier Milei admitió que Patricia Bullrich “está preparada” para ser presidente

Patricia Bullrich sigue incomodando al Gobierno con definiciones y señales de cara a 2027. No sólo afirmó que está “preparada” para ser candidata a presidente sino que además pidió una mejora y una situación “más holgada para la gente”. La senadora sigue marcando diferencias pero la Casa Rosada prefiere no salir a confrontarla.

El propio Javier Milei buscó transitar por ese camino alejado a las rispideces cuando reconoció que Bullrich está preparada para ejercer el máximo cargo institucional del país. “Es cierto” dijo el mandatario y afirmó que la senadora “no es una persona improvisada”. Pero al mismo tiempo admitió que es la dirigente elegida por el círculo rojo de cara a las presidenciales de 2027.

El reconocimiento del Presidente se produjo en medio de las versiones sobre la eventual decisión de Bullrich de lanzarse a la carrera, una posibilidad que desmienten en el entorno de la legisladora. En diversos ámbitos se habla de que el oficialismo debería optar por una suerte de Plan B que consistiría en sostener el actual proyecto pero no con Milei como candidato, cuya figura aparece desgastada en las encuestas, sino con Bullrich.

El Presidente recogió el guante frente a esas especulaciones e incluso les dio entidad. “Eso es una lucubración del circulo rojo porque no le gusta mi persona o poque le saqué un montón de negocios”, sostuvo respecto de una eventual candidatura de la senadora. Y acotó: “Entiendo el odio visceral que me tiene el círculo rojo y entiendo que quieren inventar el esqueleto de eso que sería el mileísmo sin Milei”.

Pero enseguida, volvió a descartar que esté enfrentado con la senadora. “La sintonía con ella es enorme”, señaló.

“El círculo rojo quiere inventar el mileísmo sin Milei”, cuestionó el mandatario

El caso es que es la primera vez que Milei se refiere concretamente a las versiones sobre las señales que viene dejando trascender Bullrich, que incluso hoy anotó otra cuando publicó en sus redes sociales una foto suya de espaldas con la frase “se vienen cositas”, tres puntos suspensivos y el emoji de ojos mirando hacia el costado.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza afirmó en las últimas horas que está “preparada” para ser candidata a presidenta, aunque aclaró que actualmente no está en esa carrera y reconoció que el Gobierno todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados económicos que espera la sociedad.

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo Bullrich durante una entrevista concedida a la señal de noticias TN.

Sin embargo, pese a recalca que no es candidata, la ex ministra de Seguridad dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia y aseguró: “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”.

Pese a aclarar que “en este momento” no es candidata, evitó renunciar definitivamente a sus aspiraciones políticas: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.

Bullrich señaló que el presidente Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en las elecciones de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de Gobierno funciona.

La senadora formuló observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó. Bullrich planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, cuando resta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, el Gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.