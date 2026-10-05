Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro ante Lula da Silva: “La Libertad Avanza en Brasil”

Luego de que se confirmara el triunfo de Flávio Bolsonaro ante Lula da Silva, por escaso margen, el presidente Javier Milei salió a celebrar la elección realizada por el candidato de la derecha en Brasil en su cuenta de X.

“LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL. Felicitaciones querido amigo, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, destacó el jefe de Estado argentino.

En ese sentido, el Presidente remarcó que el continente americano le pertenece a los “ciudadanos que quieren vivir en libertad”. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, argumentó más tarde.

“Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, sentenció Milei.

Cabe señalar que el senador Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,29% de los votos sobre el actual mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien obtuvo el 44,85%.

Sin embargo, al no haber superado el candidato de la derecha el umbral del 50% de los sufragios válidos necesarios para definir la contienda en primera vuelta, la Presidencia del país sudamericano se resolverá en un balotaje el próximo domingo 25 de octubre.