Javier Milei cerró su gira en París con un evento en la Torre Eiffel ante empresarios y regresa al país este sábado

El presidente Javier Milei cerró su gira por París participando en un cocktail en la Torre Eiffel, en un agazajo que contó con la presencia de toda la comitiva presidencial, los gobernadores que lo acompañaron y empresarios argentinos.

Con un discurso breve en el que agradeció a todos los participantes de la Argentina Week de París, el jefe de Estado argentino aprovechó la ocasión para saludarse con empresarios, sacarse selfies y escuchar a la cantante lírica Verónica Cangemi que musicalizó la noche.

La actividad realizada en la Torre Eiffel marcó el cierre de las actividades desarrolladas durante la visita presidencial a París y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino. “Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, sostuvo Milei al iniciar su breve discurso ante los asistentes.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte. Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”, remarcó más tarde.

Asimismo, Milei planteó la intención de replicar la experiencia de la Argentina Week en otros escenarios internacionales con el objetivo de promover al país ante inversores y actores económicos globales. “Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos, porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, remarcó.

Se espera que el Presidente de la Nación regrese al país el sábado por la tarde. En los próximos días, la atención del Gobierno estará puesta en terminar de organizar la visita del papa León XIV a Argentina, que llegará el domingo 8 de noviembre y se marchará tres días después.



