Javier Milei cuestionó los indicadores económicos

El presidente Javier Milei negó que la Argentina esté atravesando una recesión y cuestionó los últimos indicadores económicos, luego de que JP Morgan recortara su proyección de crecimiento para 2026 al 1,5% y anticipara una contracción durante el tercer trimestre.

Durante una entrevista con LN+, Milei sostuvo que “los indicadores están arrojando cualquier cosa” y afirmó que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales”.

“Estamos en niveles máximos de PBI”, aseguró el mandatario, quien además proyectó “cuatro años de crecimiento”. Según planteó, la Argentina atraviesa una transformación de su estructura productiva y una reasignación de recursos.

JP Morgan estimó una contracción del 4% a tasa anualizada durante el tercer trimestre, equivalente a una caída cercana al 1% respecto del período anterior. En el segundo trimestre, el PBI había retrocedido 0,6%.

Ante los cuestionamientos por los datos de desempleo y pobreza, Milei afirmó: “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas” y sostuvo que algunos celebran los indicadores negativos por “el odio que le tienen a este gobierno”.

El Presidente explicó que considera recesión a un proceso de dos trimestres consecutivos de caída y cuestionó el uso de indicadores desestacionalizados. “Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, señaló.

En ese sentido, destacó el indicador tendencia-ciclo del EMAE: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa”.

“Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento y estamos en niveles máximos de consumos, exportaciones y PBI”, agregó Milei.

El mandatario también afirmó que existen numerosas inversiones a la espera y aseguró que el país tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene”.