Javier Milei disertó en el IAEF y ratificó su plan económico: "Mi objetivo es terminar con la inflación"

Luego de la cadena nacional realizada el jueves, el presidente Javier Milei reapareció en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizada en Iguazú. En ese marco, no se refirió a la causa por las Islas Malvinas, pero sí remarcó la gestión económica realizada hasta el momento.

“Una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral. La realidad es que muchos dicen que la economía está creciendo, los salarios y el empleo mejorando. Entonces, ¿por qué no nos volvemos más laxos? Porque yo acá entré por el bronce”, inició el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado argentino dejó en claro que no pretende modificar su política económica en el corto plazo: “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano. Si yo cambiara la política monetaria, y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Y mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación".

“No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”, argumentó más tarde.

Finalmente, Milei se animó a vaticinar qué podría pasar si obtiene un buen resultado en las elecciones del próximo año. “Si replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a dos senadores de tener quórum en el Senado, así que si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo”, sentenció.