Javier Milei dispuso modificar la seguridad de la Quinta de Olivos: los motivos

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que la Casa Militar asumirá el control de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos con el fin de garantizar la seguridad del Presidente y de su entorno más cercano.

“La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”, señaló el gobierno a través de un comunicado.

Asimismo, desde Casa Rosada señalaron que el traspaso de la seguridad a Casa Militar se debe a “la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina”. De acuerdo a la gestión de Milei, la visita del Sumo Pontífice demandará un gran movimiento de personal para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

La redirección de la seguridad del Presidente en su residencia coincide también con un alto nivel de hermetismo sobre Milei, que se mueve con una custodia particular en sus actividades públicas, y a quien su entorno cada vez lo nota más preocupado y celoso respecto de las posibles filtraciones de sus reuniones privadas en Olivos.

En ese sentido, la Oficina del Presidente especificó el plazo en que se completará el pase de la seguridad de la Quinta de Olivos: “La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”.

“Esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional”, se detalló más tarde sobre las funciones que tendrá la Casa Militar.