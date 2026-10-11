Javier Milei envió su apoyo al papa León XIV antes de su intervención quirúrgica: “Toda Argentina lo acompaña”

El presidente Javier Milei le envió un mensaje de apoyo al papa León XIV después de que el Sumo Pontífice confirmara que se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón derecho.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, expresó el jefe de Estado argentino en su cuenta de X.

En ese sentido, Milei señaló que todo el país estará orando por la salud del papa: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

El anuncio se da apenas semanas antes de que León XIV emprenda su primer viaje a América del Sur. El recorrido, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú, está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

Durante el mismo Ángelus en el que confirmó la cirugía, el Papa ratificó que la gira se mantiene en pie. Su visita a Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Por el momento, no hay información oficial sobre un eventual impacto de la intervención del Sumo Pontífice en el cronograma de la gira sudamericana. Las autoridades vaticanas no realizaron modificaciones a la agenda prevista para noviembre tras el anuncio de la operación.