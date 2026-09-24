Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Javier Milei llamó a los inversores a “cruzar el Rubicón” y vaticinó que 2028 será el mejor año de la historia

Por Redacción

En su último día en los Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó en el Club Económico de Nueva York donde habló ante 160 inversionistas y referentes financieros. En ese sentido, se animó a vaticinar que el 2028 será el mejor año económico del país si es reelecto en 2027 y remarcó la importancia de “cruzar el Rubicón” para que Argentina pueda crecer de manera definitiva.

“Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente”, aseguró el jefe de Estado argentino.

En ese marco, el mandatario aprovechó la ocasión para cuestionar a la oposición y auguró su triunfo en las elecciones presidenciales del próximo año. “Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el ‘riesgo kuka’, como llamamos al riesgo político. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia de nuestro país”, señaló.

“Estamos convencidos de que si logramos cruzar el Rubicón, la Argentina tendrá su despegue definitivo. Hemos construido una bazuca de reservas por el equivalente a 75.000 millones de dólares”, remarcó más tarde.

Finalmente, Milei se refirió al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y especificó cuál será el rol que tomará el país en el corto plazo. “La Argentina tomó una postura muy clara al respecto. Frente a la IA no vamos a regular, no vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer como si fuera un arbusto. Tenemos todo para competir en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de esta industria y lo vamos a hacer”, sentenció.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?