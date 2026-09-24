Javier Milei llamó a los inversores a “cruzar el Rubicón” y vaticinó que 2028 será el mejor año de la historia

En su último día en los Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó en el Club Económico de Nueva York donde habló ante 160 inversionistas y referentes financieros. En ese sentido, se animó a vaticinar que el 2028 será el mejor año económico del país si es reelecto en 2027 y remarcó la importancia de “cruzar el Rubicón” para que Argentina pueda crecer de manera definitiva.

“Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente”, aseguró el jefe de Estado argentino.

En ese marco, el mandatario aprovechó la ocasión para cuestionar a la oposición y auguró su triunfo en las elecciones presidenciales del próximo año. “Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el ‘riesgo kuka’, como llamamos al riesgo político. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia de nuestro país”, señaló.

“Estamos convencidos de que si logramos cruzar el Rubicón, la Argentina tendrá su despegue definitivo. Hemos construido una bazuca de reservas por el equivalente a 75.000 millones de dólares”, remarcó más tarde.

Finalmente, Milei se refirió al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y especificó cuál será el rol que tomará el país en el corto plazo. “La Argentina tomó una postura muy clara al respecto. Frente a la IA no vamos a regular, no vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer como si fuera un arbusto. Tenemos todo para competir en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de esta industria y lo vamos a hacer”, sentenció.