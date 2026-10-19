Javier Milei ratificó el rumbo económico, descartó una devaluación y prometió exportaciones récord para 2035

Este lunes, el presidente Javier Milei participó en la inauguración de la Oil & Gas Expo en Neuquén, donde defendió el modelo económico implementado por su gestión, destacó el superávit del sector energético y dejó fuertes definiciones de cara a las elecciones del próximo año.

“Batimos el récord de exportaciones. En un mes superamos los diez mil millones de dólares. Qué tipo de cambio de trazado loco que tenemos. Y esto sucede porque la riqueza de una nación depende mucho más de sus instituciones que de su subsuelo”, dejó en claro al comienzo de su presentación.

En ese sentido, el jefe de Estado argentino aprovechó la ocasión para arremeter contra el kirchnerismo: “Esta era la máxima expresión del modelo kuka. Precios pisados, subsidios que generaban un derroche de consumo, cepo y prohibiciones de exportar. Es decir, castigar al que produce para buscar comprar votos con tarifas de mentira. Y así, la balanza energética alcanzaba rojos de hasta cinco mil millones de dólares anuales”

“¿Ustedes se imaginan que hoy estamos generando en el sector energético más de diez mil millones de dólares de superávit en la balanza energética, si estuviéramos con este contexto internacional y la política del barril criollo de los kukas?”, disparó más tarde.

Asimismo, Milei resaltó las medidas realizadas desde el día que asumió al frente de la Casa Rosada. “La primera semana de gobierno liberamos el precio del petróleo con el DNU 70/23. Al primer mes ya teníamos superávit fiscal, que funcionó y sigue funcionando como un ancla estabilizadora para nuestra economía”, afirmó.

“En 2027 van a tener que elegir entre el partido colectivista del Estado y el partido de la libertad, y confío en que los argentinos van a votar para adelante”, aseguró con respecto a lo que está en juego en las elecciones del año que viene para el oficialismo.

Por último, el Presidente de la Nación vaticinó un panorama positivo para Argentina en los próximos años: “Por primera vez en la historia, las exportaciones argentinas van a superar los cien mil millones de dólares y las proyecciones indican que hacia 2035 vamos a volver a niveles de participación internacional que no se veían desde hace más de cincuenta años”

“A los que siguen esperando una devaluación, les vuelvo a repetir: los que apostaron contra el peso ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo”, sentenció.