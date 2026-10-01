El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro de trabajo en el Palacio del Elíseo con su par de Francia, Emmanuel Macron, en lo que representó el evento político central de la Argentina Week en París.

La reunión se llevó a cabo tras la presentación del mandatario argentino en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde expuso los lineamientos de su plan económico y promocionó las oportunidades de inversión en áreas clave del país.

El viaje oficial contó con una nutrida delegación nacional integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques, junto a un grupo de 13 gobernadores provinciales.

Mesa de trabajo y foco empresarial en el Palacio del Elíseo

La recepción en la sede gubernamental francesa contó con una modalidad acotada a una mesa de trabajo de 40 minutos en lugar de una reunión bilateral tradicional.

Durante la sesión, de la que participaron Karina Milei y la primera dama francesa, Brigitte Macron, los mandatarios conversaron sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y el avance de los proyectos de inversión de empresas galas en el país, principalmente en el sector energético y minero.

Tras el encuentro privado, se realizó una reunión ampliada con la comitiva argentina, autoridades locales y empresarios de primera línea como Marcos Bulgheroni (PAE), Horacio Marín (YPF), Manuel Antelo, Martín Migoya (Globant) y José Luis Manzano.

En ese espacio, Milei respondió inquietudes sobre la sostenibilidad del superávit fiscal y detalló el esquema de ajuste aplicado sobre el gasto público, al recordar que recibió "15 puntos de rojo del PBI" al inicio de su gestión y logró revertirlo al mes de asumir.

Presentación en la OCDE y la proyección económica para 2028

Previo a su llegada al Elíseo, Milei encabezó la jornada central de la Argentina Week en la sede de la OCDE. Durante su alocución ante inversores y dirigentes políticos, el Presidente defendió el rumbo del programa económico, prometió que "2028 será el mejor año económico" de la historia del país y ratificó la capacidad de la Argentina para transformarse en un proveedor estratégico de energía para el continente europeo.

En el marco de la cumbre, Milei sostuvo además un encuentro reservado con los mandatarios provinciales que viajaron a la capital francesa -entre ellos Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Jorge Macri- para repasar las variables macroeconómicas y el potencial de los agronegocios, la energía y la minería en sus respectivos distritos.

Tensión política en Francia y cierre de la gira

La visita del jefe de Estado argentino coincidió con un escenario político complejo para el gobierno de Emmanuel Macron, salpicado por masivas manifestaciones sindicales en rechazo a un paquete de recortes por más de 54.000 millones de euros que contempla congelamientos salariales.

La reunión de trabajo entre ambos líderes no incluyó una conferencia de prensa posterior. La agenda de la delegación en París concluirá con una reunión con el economista Philippe Aghion, la recepción de un reconocimiento en el Foro Económico de París dentro de las instalaciones del Automóvil Club de Francia y una serie de rondas de negocios en la embajada argentina focalizadas en pesca, salud e infraestructura antes del retorno a Buenos Aires.