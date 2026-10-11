Javier Milei viaja por quinta vez a Estados Unidos para reunirse con empresarios y recibir dos nuevos premios

El presidente Javier Milei emprenderá este martes por la noche su quinta visita a los Estados Unidos en lo que va del 2026. En esta ocasión, el destino principal será Washington D. C., donde desarrollará una intensa agenda de tres días que combinará encuentros con importantes empresarios del sector tecnológico y energético, ponencias económicas y recepciones de honores internacionales.

La comitiva presidencial despegará este martes a las 23 y arribará a la capital estadounidense el miércoles por la mañana, cerca de las 9:30 (hora argentina). Ese mismo día, a las 18 (hora argentina), el jefe de Estado mantendrá una reunión con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, referente de la industria tecnológica y el entretenimiento móvil con más de 25 años de trayectoria.

Más tarde, se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Hamm es reconocido como uno de los pioneros de la revolución del petróleo y gas no convencional en Estados Unidos.

Para cerrar su primer día en Washington, a las 20:00, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana. Durante la ceremonia, el Presidente será galardonado con el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y ofrecerá un discurso de agradecimiento ante los presentes.

El jueves 15 continuará el raid de actividades en la capital estadounidense. A las 11:20 (hora argentina) participará en la exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese ámbito, el jefe de Estado recibirá la distinción “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios del libre mercado y la libertad económica.

A las 17:00 (hora argentina), Milei estará presente en el evento institucional de la Presidencia Argentina de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), titulado “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism”, que se llevará a cabo en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Finalmente, el regreso de la delegación presidencial está programado para la noche del mismo jueves a las 21:00 en un vuelo especial, por lo que arribará al país el viernes a las 8:30.