Javier Milei participó del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, donde la compañía mostró una Cybertruck con un león rugiente pintado sobre uno de sus laterales.

El diseño aludió a un pedido que el mandatario había hecho público en septiembre, durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Allí contó que, si pudiera comprarse un auto, elegiría esa pick-up y la pintaría de negro con un león dorado.

En el acto, realizado en el barrio porteño de La Boca, Milei agradeció a la empresa por “apostar al mercado argentino”.

Y aprovechó la inauguración del primer local de la marca para cuestionar las políticas económicas de las últimas décadas. “Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, afirmó.

Tesla comenzará a vender en el país el sedán Model 3 y el SUV Model Y. La Cybertruck, conocida por su carrocería de acero inoxidable y sus líneas angulosas, quedó reservada para la exhibición.