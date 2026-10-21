Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL RECLAMO NACIONAL

Jubilados, con “semáforazo” especial en el centro platense

Por Redacción

Cómo cada miércoles y en sintonía con los reclamos que se hacen frente al Congreso Nacional, jubilados y jubiladas de la Ciudad realizarán hoy su ya tradicional “semáforazo”, desde las 16;30, en la intersección de las calles 7 y 50, frente a la Plaza San Martín.

Y en la fecha, según el coordinador Hugo Pacheco, será especial: “Junto a nuestros reclamos, vamos a rendirle un sencillo homenaje a todas las madres en el marco de su Día y de la celebración de la familia. Entregarán una flor y un poema, además de los volantes con sus pedidos para los adultos mayores al Gobierno nacional.

“Reclamamos jubilaciones dignas, aumentos que nos permitan vivir y no apenas sobrevivir, medicamentos accesibles y una atención sanitaria que respete nuestra edad y nuestras necesidades”, detalló Pacheco.

Contó que ya son 79 los miércoles consecutivos que se manifiestan en el centro platense en forma pacífica y sin alterar el tránsito. “Apelamos a la solidaridad de quienes circulana y que, muchas veces nos acompañan tocando la bocina, un saludo o un gesto de aliento y apoyo”, explicó el dirigente del Consejo de Mayores del PJ. “detras de cada jubilado hay hay una vida de trabajo, una familia, una historia y una dignidad que no se jubila”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?