Juicio por Vialidad II: un testigo denunció pagos muy por encima del valor de mercado en obras de Santa Cruz

El segundo juicio oral por la causa Vialidad sumó un nuevo testimonio sobre los presuntos sobreprecios detectados en obras públicas realizadas en Santa Cruz. Un exfuncionario de Vialidad Nacional declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 y relató que en uno de los certificados analizados se habían liquidado postes a un valor muy superior al que, según explicó, tenían en el mercado.

Se trata del contador Daniel Semino, quien integró el Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente de la Dirección Nacional de Vialidad. Durante su declaración, hizo referencia a una obra en la que, según sostuvo, cada poste tenía un valor estimado de unos 100 mil pesos, pero terminó siendo liquidado por aproximadamente un millón.

El testigo explicó que su área no tenía entre sus funciones determinar los valores de los certificados de obra ni controlar técnicamente los trabajos realizados. Su intervención se producía una vez que los expedientes habían atravesado distintas instancias administrativas y técnicas y llegaban a la etapa vinculada con la liquidación de intereses por pagos anticipados.

Luego, la documentación continuaba su recorrido hacia el área de contabilidad y posteriormente era remitida al Ministerio de Economía para concretar los pagos.

Durante su declaración, Semino también fue consultado por las empresas que utilizaban el mecanismo de cobro anticipado. El exfuncionario recordó a varias firmas vinculadas al Grupo Báez y mencionó específicamente a Austral Construcciones y Gotti.

La falta de controles, otro eje del juicio

El debate también incorporó el testimonio de Marcelo Bianchi, quien estuvo al frente de la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional.

Según explicó, el organismo nacional no auditaba los procesos licitatorios realizados por las provincias en aquellas obras ejecutadas mediante convenios, incluso cuando los fondos eran aportados por Vialidad Nacional.

Bianchi señaló que el Distrito 23 de Santa Cruz tenía tareas operativas y de supervisión, mientras que desde la sede central se realizaba principalmente un seguimiento administrativo. También indicó que la Unidad de Auditoría Interna elaboraba entre 25 y 50 informes por año, que eran enviados a las autoridades correspondientes.

El testimonio aportó así otro elemento al debate judicial, que busca determinar si existieron fallas en los mecanismos de control sobre las obras viales realizadas en Santa Cruz.

Qué se investiga en Vialidad II

La causa, identificada en los tribunales como Vialidad III y conocida públicamente como Vialidad II, es un desprendimiento del expediente principal que investigó la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En este tramo se analizan presuntas irregularidades en los procesos de licitación, homologación, control y pago de obras que fueron adjudicadas a empresas vinculadas al Grupo Báez.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 y continúa con los exfuncionarios de Vialidad Nacional Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate, quienes están procesados por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Los nuevos testimonios forman parte de la prueba que deberá ser valorada por el tribunal al momento de determinar las responsabilidades correspondientes.