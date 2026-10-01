Juicio por YPF: Burford apeló el fallo que benefició a la Argentina

Sobre el cierre del plazo estipulado, Burford Capital, que representa a los fondos Petersen y Eton Park, apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el fallo que eximió a la Argentina de pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF.

Los demandantes pidieron que el tribunal tomara el caso, luego que el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocara la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska.

Burford considera que dicho fallo fue "gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes".

La presentación ante la Corte Suprema no implica el derecho automático a que revise el caso, ya que según se indicó recibe entre 7.000 y 8.000 por período de sesiones y acceden a la revisión de unos 80 casos.