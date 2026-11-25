La diputada bonaerense presentó Casa Ciudad Futuro en una actividad que reunió a más de 500 personas en 53 y 4. El lugar funcionará como ámbito de encuentro y elaboración de propuestas de políticas públicas.

La inauguración se realizó este miércoles con un cuadrilátero de boxeo montado sobre la calle, que sirvió como escenario para el discurso de la legisladora. Participaron dirigentes del PRO, La Libertad Avanza y otros espacios políticos, además de referentes locales, vecinos y representantes de distintos sectores.

Durante su intervención, Quintero Chasman se refirió a la situación de la inseguridad en La Plata y reclamó respuestas al gobernador Axel Kicillof. También planteó que el cambio impulsado por el presidente Javier Milei a nivel nacional debería trasladarse a la provincia de Buenos Aires.

Otro de los ejes de su discurso fue el desarrollo de la ciudad con vistas a su bicentenario, en 2082. En ese sentido, propuso ampliar el perfil de La Plata como capital administrativa y ciudad universitaria, para impulsar también su crecimiento tecnológico y turístico. Entre sus planteos mencionó la generación de oportunidades laborales para los jóvenes y el aprovechamiento del conocimiento producido en las universidades.

La nueva sede, ubicada en una casona de 53 y 4, estará organizada en tres espacios: Café Libertad, destinado al intercambio y encuentro; Sala 1882, donde se elaborarán propuestas de políticas públicas a través de cinco mesas de trabajo; y Estudio 2082, enfocado en innovación, tecnología y comunicación. Según explicó la legisladora, el proyecto también tendrá alcance provincial y buscará reunir equipos técnicos para desarrollar iniciativas de gestión.