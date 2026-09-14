Julio Alak abrió el Congreso Federal e Internacional de Juventudes en La Plata

El jefe comunal, Julio Alak, encabezó hoy la apertura del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que se extenderá hasta mañana en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

“Encontramos en los jóvenes la rebeldía por querer algo mejor. El joven siempre lucha por algo mejor, siempre sueña. Si ustedes mantienen los sueños de reunirse, de juntarse, de querer un país mejor, van a vivir en un país mejor”, expresó Alak.

La tercera edición del evento reúne a referentes de juventud de distintas provincias y países, estudiantes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias, abordar las problemáticas de las juventudes y construir propuestas para la agenda pública.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante conversatorios, paneles de exposición de políticas públicas, mesas de intercambio y debate y espacios interactivos destinados a abordar los principales desafíos que atraviesan las juventudes.

Entre los ejes temáticos se encuentran la participación democrática, la salud mental, el trabajo y el emprendedurismo, las redes sociales y los entornos digitales, el género y la diversidad, el ambiente, la discapacidad y los derechos humanos.

Junto a Alak, participaron del panel de apertura el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; la directora de Juventudes local, Sol Alconada; el secretario de Participación Ciudadana de Córdoba, Juan Domingo Viola; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; y la coordinadora de Programas de la Dirección General de Juventud, Lucía Figueroa Sánchez.

Además, entre los presentes estuvieron el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier; el intendente de Juárez Celman, Matías Haro; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la diputada Lucía Iañez; el jefe de Gabinete de La Plata, Carlos Bonicatto; la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa; la secretaria de Educación, Paula Lambertini; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel, y la concejal platense Sol Maluendez; entre otras autoridades.

Organizado por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno de La Plata en articulación con el Gobierno de Córdoba, el encuentro cuenta con la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y la Municipalidad de Córdoba.