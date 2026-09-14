Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Julio Alak abrió el Congreso Federal e Internacional de Juventudes en La Plata

Referentes de distintas provincias y países participarán de dos jornadas de intercambio y debate sobre los principales desafíos de las nuevas generaciones

Por Redacción

El jefe comunal, Julio Alak, encabezó hoy la apertura del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que se extenderá hasta mañana en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

“Encontramos en los jóvenes la rebeldía por querer algo mejor. El joven siempre lucha por algo mejor, siempre sueña. Si ustedes mantienen los sueños de reunirse, de juntarse, de querer un país mejor, van a vivir en un país mejor”, expresó Alak.

La tercera edición del evento reúne a referentes de juventud de distintas provincias y países, estudiantes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias, abordar las problemáticas de las juventudes y construir propuestas para la agenda pública.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante conversatorios, paneles de exposición de políticas públicas, mesas de intercambio y debate y espacios interactivos destinados a abordar los principales desafíos que atraviesan las juventudes.

Entre los ejes temáticos se encuentran la participación democrática, la salud mental, el trabajo y el emprendedurismo, las redes sociales y los entornos digitales, el género y la diversidad, el ambiente, la discapacidad y los derechos humanos.

Junto a Alak, participaron del panel de apertura el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; la directora de Juventudes local, Sol Alconada; el secretario de Participación Ciudadana de Córdoba, Juan Domingo Viola; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; y la coordinadora de Programas de la Dirección General de Juventud, Lucía Figueroa Sánchez.

Además, entre los presentes estuvieron el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier; el intendente de Juárez Celman, Matías Haro; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la diputada Lucía Iañez; el jefe de Gabinete de La Plata, Carlos Bonicatto; la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa; la secretaria de Educación, Paula Lambertini; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel, y la concejal platense Sol Maluendez; entre otras autoridades.  

Organizado por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno de La Plata en articulación con el Gobierno de Córdoba, el encuentro cuenta con la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y la Municipalidad de Córdoba.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?