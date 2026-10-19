Junín: La Alianza Federal Empresaria abrió su primera sede para impulsar a las pymes y atraer inversiones

La Alianza Federal Empresaria (AFE) inauguró su primera delegación en Junín, en el marco de una estrategia para ampliar su presencia territorial y fortalecer la representación de empresas del interior del país. El acto reunió a autoridades municipales, integrantes de la conducción nacional de la entidad y referentes del sector industrial y comercial de la región.

La apertura del nuevo espacio busca facilitar el contacto entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), promover oportunidades de negocios y favorecer la llegada de inversiones a la ciudad. El intendente de Junín, Juan Fiorini, acompañó la presentación y destacó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar la actividad económica.

“Como Municipio siempre vamos a estar al lado de quienes invierten, apuestan y arriesgan para generar fuentes de trabajo, a pesar de todos los vaivenes económicos que tenemos en la Argentina”, afirmó Fiorini.

Una estrategia para ampliar la presencia en el interior

Desde la conducción de AFE explicaron que la elección de Junín responde al objetivo de descentralizar la actividad de la organización y establecer nuevas sedes en distintas localidades. Marcelo Chirizola, fundador de la entidad celebró la concreción del proyecto.

“Este es un sueño que finalmente se hizo realidad”, expresó. Además, señaló: “Me pone muy contento que AFE tenga su primera sede en Junín. Nuestra idea es ser lo más federal posible, ya tenemos empresas que se están instalando en esta ciudad y esperamos dentro de poco tiempo poder traer más”.

La puesta en marcha de la delegación también contó con la participación de Néstor Tudisco, vocal de la comisión directiva de AFE y presidente de la cooperativa INNOVAR, quien estuvo a cargo del impulso operativo de la iniciativa.

Al referirse a la apertura, Tudisco manifestó su satisfacción por el avance y destacó su importancia para el entramado empresarial local. “Este es un logro muy importante no solo para nosotros, sino también para todo Junín, porque gracias a este avance vamos a lograr el acompañamiento de la mayoría de los empresarios y eso nos va a permitir hacernos cada vez más fuertes”, sostuvo.

El respaldo de las entidades empresariales locales

La inauguración también recibió el apoyo de representantes de organizaciones empresariales de la región. José Molinari, presidente de la Cámara Empresaria del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Capynoba), resaltó la importancia de coordinar acciones entre las distintas instituciones para alcanzar objetivos comunes.

“Solos y separados es muy difícil conseguir resultados, pero si nos juntamos nos hacemos más fuertes”, señaló. En ese sentido, le dio la bienvenida a la nueva delegación y anticipó que buscarán profundizar el trabajo conjunto con AFE.

Por su parte, el presidente nacional de la Alianza Federal Empresaria, Agustín Zanini, definió el perfil de quienes integran la organización y remarcó el carácter emprendedor de sus miembros.

“Todos los integrantes de AFE somos emprendedores, empresarios, soñadores y laburantes”, afirmó.

Zanini también detalló los próximos objetivos de la entidad, con el foco puesto en ampliar su estructura territorial y generar más espacios de participación para sus integrantes. “Tenemos la misión de inaugurar la mayor cantidad de oficinas de AFE en el interior del país para hacer crecer la cámara, formar más comisiones internas y que todos tengan la posibilidad de expresarse”, concluyó.