Junín sostiene una economía diversificada, pero el consumo sigue retraído

En Junín, la economía cuenta con distintos sectores que aportan movimiento y permiten diferenciarla de otras ciudades bonaerenses, aunque el menor poder adquisitivo continúa afectando al comercio. Así lo señaló Carlos Cappelletti, vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), durante una entrevista con TeleJunín.

El dirigente explicó que las realidades económicas son diferentes entre el conurbano y el interior provincial. Mientras en el área metropolitana tienen mayor presencia la industria y otras actividades, en las ciudades del interior el campo y la agroindustria generan un importante movimiento sobre las economías locales.

En el caso de Junín, Cappelletti destacó la variedad de actividades que conforman su estructura. “Junín tiene un PBI muy dividido”, sostuvo, y mencionó entre sus principales componentes al empleo público, el comercio, el turismo, la industria y la actividad sanitaria.

Precisamente, el sector de la salud representa un aporte significativo por el carácter regional de la ciudad. “Hay un aporte no menor de la parte sanitaria que le hace un aporte de toda la Región”, explicó, en referencia a las personas que llegan desde otras localidades para atenderse.

El movimiento comercial también presenta particularidades. Si bien algunos negocios cierran, el dirigente no observa una cantidad importante de locales vacíos en las principales zonas comerciales. “Se van cerrando y van abriendo otros”, describió.

Sin embargo, esa renovación no implica una recuperación del consumo. “Junín tiene una economía diversificada, pero el consumo sigue en baja”, advirtió Cappelletti.

Frente a este escenario, consideró necesario impulsar medidas que fortalezcan la economía cotidiana, entre ellas una mejora de los ingresos y alternativas de financiamiento para familias, comercios y pequeñas empresas. “Hasta ahora, las líneas de crédito que han salido no son lo que se necesita”, cuestionó.

El panorama también aparece reflejado en un relevamiento de la Sociedad Comercio e Industria de Junín. Durante el segundo trimestre de 2026, las ventas tuvieron una caída interanual promedio del 16,8% y el 65% de los comerciantes indicó que vendió menos que durante el mismo período del año anterior.

A esto se sumó el incremento de los costos: el 85% de los comercios relevados señaló que sus gastos aumentaron, con una suba promedio del 29%. En materia laboral, el 30% redujo su plantel y apenas el 5% incorporó trabajadores.

De todos modos, las expectativas muestran una perspectiva algo más favorable. El 43% de los comerciantes espera mejorar sus ventas durante los próximos meses, mientras que otro 27% prevé mantener el nivel actual de actividad.