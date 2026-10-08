Junto a Julio Alak, se presentó una nueva clase de formación política con Brienza y Raimundi 

El intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ Bonaerense, Julio Alak, presentó una nueva charla del Instituto de Capacitación Política (ICP), que estuvo encabezada por Hernán Brienza y Carlos Raimundi y analizó la cuestión nacional. La actividad formó parte de “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, el curso de formación política que reúne a más de 20 mil participantes de todo el país y el exterior.

“Nos parece sumamente relevante este módulo porque, después de haber abordado el mundo, Latinoamérica y la cuestión nacional, nos enfocamos en el sujeto que tiene la responsabilidad de llevar adelante las ideas históricas de nuestro Movimiento Nacional Popular”, sostuvo Alak, quien también es presidente del PJ La Plata.

Bajo el título “La pregunta por el ‘ser nacional’: dependencia, historia y conciencia nacional”, los expositores analizaron el surgimiento del pensamiento nacional como corriente intelectual y política y recuperaron los aportes de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Manuel Ugarte.

“Quizás es tiempo de no pensar lo nacional como una esencia, como un ser, sino como una existencia; pensarlo en términos más maleables; pensar que no hay un solo ser nacional, sino que coexisten distintas formas de pensar lo nacional y que tienen que empezar en diálogo para constituir una conciencia nacional que pueda pensarse en los tiempos de hoy, con las herramientas de hoy y con las necesidades de un pueblo de hoy”, sostuvo Brienza.

“Yo estoy cada vez más reafirmado en lo que pienso y el otro está cada vez más reafirmado en lo que piensa y cada vez hay menos puntos de contacto para reconstituir ese sujeto colectivo, ese sentido de pertenencia colectivo que implica reconstituir la nación; entonces creo que el poder hace un negocio con la polarización”, expresó Raimundi, quien fue recientemente veedor de las elecciones presidenciales de Brasil.

La clase de este miércoles dio inicio al último módulo de la formación, dedicado a profundizar en la comunidad organizada, el proyecto nacional y el pensamiento político de Juan Domingo Perón.

Cabe recordar que el curso es impulsado por el PJ bonaerense —que preside el gobernador Axel Kicillof— e implementado por el ICP, y cuenta con un cuerpo docente integrado por referentes de amplia trayectoria académica, política y de gestión. Las inscripciones son gratuitas y permanecen abiertas en https://www.icpweb.ar/.