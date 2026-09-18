Karina Milei actúa de mediadora tras el cruce entre Bullrich y Caputo

La disconformidad que Patricia Bullrich expresó de manera pública por los recortes en Discapacidad en el Presupuesto 2027, y que llevaron a una nueva confrontación con el ministro de Economía, Luis Caputo, obligó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a interceder para calmar los ánimos.

"No puede venir en un Presupuesto algo distinto a lo que estábamos discutiendo. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque sino discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos, y la gente qué va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible", manifestó Bullrich, visiblemente molesta comenzaba a negociar con los sectores aliados al oficialismo.

"Tenemos que lograr que las cosas se mastiquen un poco más y no mandar así de sopetón cosas que discutimos en una mesa", agregó la legisladora.

La hermana del presidente Javier Milei ahora tiene que interceder entre el ministro preferido del jefe de Estado y Bullrich, necesaria para garantizar un sector de los votantes, justo cuando comienza a lanzarse la carrera de cara a las elecciones del año que viene. No es la primera que vez que debe intervenir en un conflicto de este tipo, y las veces anteriores terminó respaldando a la senadora, como ocurrió con el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

"Fallos en la comunicación", fue el comentario desde el "karinismo" hacia el ministerio de Economía, aunque sin recargar demasiado. El enojo de Bullrich tenía que ver que poco antes se había reunido la mesa política y nada se mencionó sobre recortes en Discapacidad. Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, muy cercano a Karina Milei, tampoco estaba al tanto de las modificaciones.

"Necesitamos la gobernabilidad", señaló Bullrich, en referencia a las negociaciones con los aliados y los sectores cercanos al oficialismo, algo que en La Libertad Avanza creen que se puede lograr impulsando algunos cambios para facilitar el diálogo.