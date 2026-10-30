Karina Milei estrecha lazos con gobernadores

Con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza, la Casa Rosada reunió ayer a 12 gobernadores en una ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se desarrolló en Rosario. Fue una señal de acercamiento político en medio de la agenda legislativa que busca imponer el Gobierno y que tiene entre sus prioridades la reforma política que incluye la suspensión de las PASO para 2027.

Junto a Karina participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El anfitrión fue el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

La jornada reunió a representantes de 43 grandes proyectos de inversión y a más de 1800 empresas proveedoras. Caputo estimó que las iniciativas vinculadas al régimen representan inversiones potenciales por unos US$ 210.000 millones y defendió la estabilidad macroeconómica como condición para atraer capitales.

El cierre del panel de apertura estuvo a cargo de la hermana del Presidente, quien agradeció a los mandatarios por acompañar el RIGI y defendió el impulso oficial a la minería.

Además de Pullaro, estuvieron los gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los mandatarios de provincias mineras se mostraron alineados con el Gobierno con respecto al RIGI, aunque algunos reclamaron que la actividad genere empleo local e incorpore proveedores de la región.

“Buena sintonía”

Más allá de hablar sobre el régimen de inversiones, en el Gobierno destacaron que el breve encuentro sirvió para mostrar la “muy buena sintonía” entre las partes sobre las negociaciones políticas en curso.

La agenda electoral quedó en segundo plano y no hubo una reunión formal dedicada a las PASO. Sin embargo, la presencia conjunta de Karina Milei, Santilli y los gobernadores ofreció un marco para continuar con las conversaciones. En el Gobierno aseguran que las negociaciones, a cargo del jefe de Gabinete, avanzan y que cuentan con el respaldo de casi una decena de mandatarios, aunque algunos esperan señales más concretas antes de cerrar acuerdos.

Mientras, la Rosada afina su estrategia ante la posibilidad de que las PASO continúen vigentes y obliguen a competir en todas las provincias, un escenario que tensionaría los acuerdos con gobernadores aliados en la búsqueda de la reelección presidencial.