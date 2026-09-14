Karina Milei no quiere descuidar la alianza LLA- PRO

Sin fotos, una tercera reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y de PRO hubo el viernes pasado en la Casa Rosada. Al igual que en los dos encuentros anteriores, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem por el lado violeta. Por el partido macrista se acercaron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

La novedad fue que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se acercó a saludar a sus socios legislativos, dato confirmado por Ritondo al salir del mitín. “Nos agradeció el trabajo en conjunto, nos dijo que sigamos trabajando”, le dijo el diputado a la prensa.

Había sido Karina la que, hace algún tiempo atrás, acordó la periodicidad de estos encuentros en diálogo con Mauricio Macri, en la búsqueda de cerrar algún tipo de alianza electoral de cara a las elecciones de 2027.

Según Ritondo, la hermanísima no envió ningún mensaje en particular dirigido a Macri, a quien el jefe de la bancada del PRO llama antes y después de cada reunión en Balcarce 50 para pasarle los detalles de lo hablado.

De momento, en las charlas no hubo grandes avances ni definiciones de fuste. De hecho, sobre la eliminación de las Primarias Abiertas (PASO), algo que busca el Gobierno pero el PRO se muestra reticente, no existieron novedades en el diálogo.

El primer encuentro se realizó el 13 de agosto con los mismos protagonistas de base. Allí acordaron mantener reuniones periódicas cada 15 días para avanzar tanto sobre la agenda parlamentaria como sobre las cuestiones políticas y electorales.

Dos semanas después, el 27 de agosto, volvieron a reunirse en la Rosada. En esa oportunidad, repasaron el escenario electoral en distintos distritos y avanzaron en la discusión sobre un eventual frente común para 2027.

Fue esa vez cuando ambos espacios confirmaron que buscan un acuerdo nacional y contaron que habían repasado las condiciones políticas de aquellos distritos en los que no gobierna ninguna de las dos fuerzas.

Esta vez, de acuerdo a lo que contó Ritondo, evaluaron los territorios en los que ya hubo encuentros ente referentes locales de LLA y de PRO.

Respecto de los distritos que vienen más rápido en las conversaciones para una posible confluencia, el diputado nacional detalló: “Seguramente la provincia de Buenos Aires, los tres que gobernamos (Chubut, Entre Ríos, la CABA), Misiones, La Pampa”. En esta última provincia, LLA promociona al vocero presidencial Adrián Ravier para la gobernación pero el PRO sacó a caminar a Marita Mac Allister, hermana del ex futbolista de Boca Carlos. Según fuentes al tanto, ambos dirigentes ya están en contacto.

En cuanto a las locaciones que gobierna su partido, Ritondo otra vez reiteró que, en teoría, el PRO no quiere imponer condiciones pero la realidad es que eso es lo que se debate tras bambalinas.

Atentos al Congreso

Según el macrismo, estos encuentros deberían servir para restablecer la confianza en un vínculo que se ha dañado. Básicamente el que une a Macri con los hermanos Milei. Sin embargo, el jueves en la Cámara de Diputados otra vez volvió a quedar expuesta la autonomía del oficialismo y la baja coordinación entre ambas fuerzas. LLA decidió dar quórum, apurado por la oposición que había conseguido el número para abrir una sesión incómoda para la Rosada (se trataba el tema de los endeudados), pero, por el contrario, los diputados de PRO no bajaron a sus asientos hasta que se abrió el debate. El justificativo fue que no colaboran en jornadas que convoca el kirchnerismo. Ritondo le bajó el tono ayer a esos movimientos disímiles.

Pecado capital

Más allá de los acercamientos de las últimas semanas, hay cuestiones que siguen generando resquemores en la relación entre el macrismo y el mileísmo. La Ciudad de Buenos Aires, especialmente, es un territorio donde hoy un entendimiento parece estar lejos. O frío.

Karina Milei tiene allí como espada central a la legisladora Pilar Ramírez, que sigue expresando sus cuestionamientos al gobierno de Jorge Macri, quien pretende buscar la reelección. En el macrismo esperan que el mileísmo termine acompañando al alcalde. Ramírez podría ser una eventual compañera de fórmula de Macri, se especula.

Desde la Casa Rosada dijeron que durante la reunión de ayer se habló del proyecto sobre las Islas Malvinas -para endurecer sanciones a las empresas petroleras y pesqueras que trabajen sin autorización de Argentina- y que PRO “se comprometió a acompañar”. También se abordó la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender allí la aplicación del Régimen Penal Juvenil por 60 días.

Mauricio Macri busca agotar todas las instancias posibles para confluir y evitar que el kirchnerismo vuelva al poder. No obstante, no está dispuesto a regalar nada y pretende una alianza entre pares, no subordinarse a los violetas. Por eso alienta a su ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para que se pasee como precandidato de Pro para las próximas elecciones. Puede ser un plan B, explican en el PRO.