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DURANTE UN FESTIVAL DE DOMA

Karina Milei, Santilli y Pareja, juntos en Lincoln

Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, ayer / Web

Por Redacción

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, asistieron ayer al cierre del VIII encuentro de la prueba de doma “Bien Montados”, que se desarrolló desde el pasado viernes en la Estancia Lavinia, en el partido bonaerense de Lincoln.

El evento, que tiene como anfitrión al reconocido domador Carlos “Polito” Ulloa, reunió a criadores y jinetes vinculados al mundo del caballo de polo y cuenta con distintas actividades ecuestres y tradicionales.

Allí, Karina Milei, Santilli y Pareja aprovecharon para visitar el evento antes del inicio de una semana cargada en la agenda política del Gobierno.

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