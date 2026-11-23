A casi tres años del inicio de la gestión de Javier Milei, el mapa interno de La Libertad Avanza (LLA) atraviesa una transformación profunda que tiene como eje a Karina Milei. En un escenario marcado por las tratativas contrarreloj para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y por el recrudecimiento de las disputas oficialistas, la secretaria General de la Presidencia comenzó a reducir su histórica delegación política para intervenir de manera directa en la toma de decisiones.

Este cambio no sólo responde a la urgencia de ordenar la agenda legislativa (con la reforma política como prioridad), sino también a una reestructuración forzosa de su círculo más íntimo tras la salida de colaboradores clave y al surgimiento de múltiples frentes de conflicto que ya exceden la clásica rivalidad entre los primos Menem y Santiago Caputo.

El desembarco de Santilli y el nuevo equilibrio interno

Durante gran parte del mandato, Martín y Eduardo “Lule” Menem actuaron como los principales ejecutores de la voluntad política de la hermana del Presidente, tanto en el armado territorial como en el vínculo con gobernadores y legisladores. Sin embargo, en diversos sectores del oficialismo empezó a instalarse la percepción de que los dirigentes riojanos dejaron de ser imprescindibles.

Desde el entorno inmediato de Karina Milei rechazan la idea de un desplazamiento y enmarcan el movimiento como una ampliación de su equipo de trabajo. No obstante, admiten que la funcionaria modificó su esquema de delegación. "En todo caso, delega más en el Colo", confió una fuente de su máxima confianza en referencia a Diego Santilli, cuya incorporación a la mesa política de la Casa Rosada buscó aportar experiencia de gestión y fluidez en el diálogo con los mandatarios provinciales.

A este reacomodamiento se sumó la designación de Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación (con un perfil más técnico que el de Manuel Adorni) y una serie de contactos directos de la propia Karina con gobernadores y con Mauricio Macri, con quien mantuvo reuniones a solas por primera vez.

Pese al refuerzo de la estructura, la convivencia interna muestra signos de desgaste. La fragmentación entre "tribus" (los Menem, Santilli, el sector de Patricia Bullrich y el de Santiago Caputo) ya generó cortocircuitos operativos, como quedó expuesto tras la reciente caída del quórum en Diputados para tratar la sesión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, un traspié por el cual el sector que responde a Caputo responsabilizó directamente a los Menem.

La mayor autonomía de la secretaria general coincide con un período de fuertes bajas en su entorno cotidiano, golpes que, según admiten, tuvieron un impacto personal en la funcionaria: Manuel Adorni, Javier Lanari y Belén Agudiez, histórica secretaria privada e integrante de su núcleo de mayor confianza desde la campaña de 2023, quien renunció en septiembre a la Subsecretaría de Planificación General en medio de la polémica por filtraciones y fallas de seguridad en la Residencia de Olivos. Aunque en la Casa Rosada atribuyen su salida a una reorganización administrativa y aseguran que continúa en el Correo Argentino sin sospechas sobre su conducta, el episodio dejó secuelas visibles en la familia presidencial.

Frente a estas salidas, la funcionaria sostuvo como pilares de su confianza a dirigentes que la acompañan desde el inicio, como la legisladora porteña Pilar Ramírez (su principal referente en la Ciudad de Buenos Aires) y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El fin del bajo perfil y las especulaciones hacia 2027

En paralelo a la reingeniería política, Karina Milei puso en marcha una estrategia deliberada para modificar su imagen pública. Tras casi tres años de ejercer influencia desde las sombras, en los últimos dos meses multiplicó sus recorridas, discursos y apariciones institucionales, muchas de ellas sin la compañía de los Menem.

Su nueva agenda incluyó desde viajes junto a Santilli y gobernadores norteños para inaugurar una planta de litio, hasta un rol protagónico en la organización de la visita del papa León XIV y recorridas por ferias de emprendedores y empresas privadas. Este despliegue tuvo su correlato digital el pasado 12 de noviembre, cuando renovó su foto de perfil en X con un retrato sonriente y lanzó cuentas institucionales en X, Instagram y Facebook para diferenciar la comunicación de gestión de sus definiciones políticas.

Esta repentina visibilidad reavivó las versiones sobre una eventual candidatura en 2027, incluyendo la posibilidad de una fórmula presidencial “Milei-Milei”. Sin embargo, en la Casa Rosada desestiman por ahora ese escenario y sostienen que su rol como jefa y armadora del espacio resulta incompatible con una postulación. En la carrera por la vicepresidencia, en cambio, continúan anotados nombres como Sandra Pettovello, Martín Menem y el senador Agustín Monteverde.