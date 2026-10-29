Katopodis destacó en Bahía Blanca la magnitud de la obra del Maldonado

En Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisó los trabajos de desmantelamiento del puente ferroviario sobre el canal Maldonado junto al intendente Federico Susbielles. Ambos funcionarios señalaron que la primera etapa está próxima a finalizar, la segunda se encuentra por comenzar y avanza el proceso para licitar la tercera.

Katopodis calificó el proyecto como una de las intervenciones hidráulicas más importantes del país y advirtió que su ejecución demandará tiempo. “Es una obra muy compleja. En este momento es la obra hidráulica más importante en ejecución en la Argentina y de las más importantes en muchísimas décadas”, sostuvo. Además, reconoció la preocupación de los vecinos ante los pronósticos de lluvia y aseguró que están haciendo “lo imposible para cumplir” con los plazos previstos.

El ministro también señaló que la continuidad de los trabajos después de 2027 dependerá del compromiso de las próximas gestiones provinciales y municipales con la obra pública. “Lo más importante es que está avanzando”, remarcó.

Por su parte, Susbielles agradeció al Gobierno bonaerense por asumir el financiamiento de la reconstrucción y cuestionó la falta de aportes nacionales. El intendente vinculó la necesidad de la intervención con las consecuencias de la inundación del 7 de marzo de 2025 y afirmó que la estructura anterior funcionaba como un embudo.

“Hay un Gobierno Nacional que sigue sin poner un solo peso en la reconstrucción y hay un Gobierno de la provincia de Buenos Aires que está cumpliendo con la ciudad de Bahía Blanca y eso tiene que quedar claro”, expresó.

Durante la recorrida, Katopodis también criticó el destino de los fondos recaudados mediante impuestos al combustible, al señalar que una parte debería utilizarse para financiar obras hidráulicas. Según sostuvo, el Gobierno nacional recaudó unos 400.000 millones de pesos destinados a fondos vinculados con este tipo de intervenciones, pero no los habría aplicado como establece la ley. “Lo único que tienen que hacer es no timbiarse esa plata y cumplir con la ley”, afirmó.

Además, el funcionario se refirió a las mejoras en el servicio de agua potable que ejecuta la Provincia, entre ellas el recambio de cañerías. Estimó que los problemas de abastecimiento podrían mejorar progresivamente durante los próximos veranos.

Por último, aseguró que también existe un compromiso para atender los reclamos por el sistema cloacal. “Tenemos que también encarar con la mayor seriedad posible y con la mayor inversión posible todo lo que tiene que ver con el recambio de cañería cloacal en Bahía Blanca”, concluyó.