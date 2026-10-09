Kicillof acusó a Milei de “destruir” la educación

El gobernador Axel Kicillof encabezó ayer la apertura de un encuentro en conmemoración de los 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común, que estableció las bases de obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria en la Provincia. Fue en el Teatro Argentino, con la participación del intendente Julio Alak y la titular del área educativa, Flavia Terigi.

“Hace 150 años la provincia de Buenos Aires estableció a la educación pública y gratuita como uno de sus principios fundamentales: en ese contexto, se definieron también las responsabilidades concretas que asumía el Gobierno nacional para sostenerla”. “Durante más de un siglo nadie discutió que la Nación debía aportar recursos para construir y mantener escuelas, equiparlas y contribuir al financiamiento educativo: lo que está ocurriendo hoy no es federalismo, es un Gobierno nacional que se borra de obligaciones que forman parte del pacto constitutivo de nuestro país”, agregó.

“Milei busca imponer un proyecto que llama de ´libertad educativa´, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien”.