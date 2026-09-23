Kicillof apuntó a Milei en su gira por EE.UU.

En el comienzo de su visita oficial a Estados Unidos, el gobernador Axel Kicillof participó ayer de una charla con académicos y representantes de distintas usinas de pensamiento en la universidad The New School, en la ciudad de Nueva York. En ese contexto, volvió a cuestionar las políticas del gobierno nacional.

Bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, la actividad fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) .

“Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”, dijo. “En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó.

“Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó Kicillof.

Además, el Gobernador se reunió con representantes de fondos de inversión institucionales en la ciudad de Nueva York, acompañado de los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López.

También se reunió con representantes de grandes empresas que están interesadas en las oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura en la Provincia. El encuentro contó con más de 20 referentes de compañías vinculadas a los sectores de la energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos, entre otros.